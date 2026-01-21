Maharashtra: जन्म से दिव्यांग 21 साल की लड़की ने की आत्महत्या, हाथ पर लिखा ‘I Love You Mom-Dad’

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक शहर के गंगापुर रोड के ध्रुवनगर इलाके में एक 21 साल की दिव्यांग लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. आत्महत्या से पहले उसने अपने हाथ पर ‘आई लव यू मॉम-डैड’ लिखा था, जो पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया, जिससे यह घटना और भी भावुक कर देने वाली हो गई.

दीक्षा दत्तू त्रिभुवन (उम्र 21 साल, निवासी शिल्पा आनंदवन, क्रीड़ांगण के पास) मृत लड़की का नाम है. दीक्षा जन्म से ही दिव्यांग थी. लेकिन स्वभाव से बहुत शांत, संयमी और अध्ययनशील दीक्षा को परिवार के लिए आशा की किरण माना जाता था. पुलिस ने बताया कि वह शहर के एक दिव्यांग स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही थी.

परिवार ने अस्पताल में भर्ती कराया

रविवार शाम करीब छह बजे दीक्षा ने अपने घर में एक चरम कदम उठाया. परिवार के सदस्यों को इसका पता चलते ही उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की सबसे दुखद बात यह है कि आत्महत्या करने से पहले दीक्षा ने अपने हाथ पर ‘आई लव यू मॉम-डैड’ का भावनात्मक संदेश लिखा था. पोस्टमार्टम के दौरान यह बात सामने आते ही परिवार वालों की आंखों से आंसू बह निकले.

आत्महत्या का कारण अस्पष्ट

इस विदाई से दीक्षा के मन की बेचैनी और आंतरिक पीड़ा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है, लेकिन उसने आत्महत्या जैसा चरम कदम क्यों उठाया, इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. दिव्यांग होने के बावजूद, दीक्षा, जो दृढ़ता से शिक्षा प्राप्त कर रही थी और भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी, का अचानक जाना आसपास के नागरिकों को भी झकझोर गया है.

दीक्षा के परिवार में मां-पिता और भाई हैं और तीनों मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं. इस मामले की जांच गंगापुर पुलिस स्टेशन के हवलदार चंद्रकांत पाटिल कर रहे हैं और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आगे की जांच कर रही है.