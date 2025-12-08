Nashik News: मजदूरी करने गए मां-बाप, 10 साल की बच्ची ने फांसी लगा किया सुसाइड, क्या है मामला?

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के सामनगांव में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सिर्फ 10 साल की बच्ची ने अपने ही घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्ची द्वारा ऐसा कदम उठाना बड़े सवाल खड़े करता है.

जानकारी के अनुसार, बच्ची के माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं और घटना के समय दोनों घर पर नहीं थे. वे रोज़ की तरह काम पर गए हुए थे. उसी दौरान बच्ची ने घर में रखी नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल कर छत से फांसी लगा ली. बच्ची को बेहोशी की हालत में देखकर परिजनों ने तुरंत उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सुसाइड का कारण स्पष्ट नहीं

पुलिस के अनुसार, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया. न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही परिवार ने किसी तनाव या विवाद की जानकारी दी है.

पुलिस ने नासिकरोड पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. इस घटना से पूरे सामनगांव क्षेत्र में दुख और सदमे का माहौल है. लोग इस बात से हैरान हैं कि 10 साल की बच्ची आखिर किस वजह से इतना बड़ा कदम उठा सकती है.

पेठरोड में 43 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड

नासिक में एक और सुसाइड की घटना सामने आई है. पेठरोड क्षेत्र में 43 साल के उत्तम लाजरस तोरण ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. बताया जा रहा है कि उन्होंने घर के पंखे से बेडशीट बांधकर फांसी लगाई. घटना के समय घर में अन्य सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरु की

मृतक उत्तम तोरण पेठरोड स्थित श्रीराम रो हाउस में रहते थे. उनकी पत्नी ललिता तोरण ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. इस मामले में म्हसरूल पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु दर्ज की गई है. हवलदार सोनवणे इस मामले की आगे जांच कर रहे हैं. पुलिस दोनों ही घटनाओं की गंभीरता से जांच कर रही है. अधिकारी बता रहे हैं कि मानसिक तनाव, परिवारिक समस्याएं और सामाजिक दबाव जैसी वजहें अक्सर सुसाइड के मामलों में सामने आती हैं.