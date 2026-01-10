महाराष्ट्र के नंदुरबार में पुलिस ने पशुपालन और जनस्वास्थ्य के लिए खतरनाक एक बड़े अवैध कारोबार का खुलासा किया है. स्थानीय अपराध जांच शाखा और शहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पशुओं का दूध बढ़ाने वाले घातक इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 20 लाख 20 हजार रुपये के अवैध रसायन बरामद किए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

दूध बढ़ाने के लिए तैयार किए जा रहे थे इंजेक्शन

पुलिस के अनुसार, यहां गाय और भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित और जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे. यह दूध न केवल पशुओं के लिए, बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है.

पुलिस ने दो संदिग्ध को किया गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह कच्चा माल कहां से आता था और इस गिरोह के तार कहां-कहां जुड़े हैं.

