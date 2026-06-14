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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: नांदेड़ SBI गोल्ड लोन घोटाले में नया मोड़! मुख्य आरोपी कैश मैनेजर की इलाज के दौरान मौत

Maharashtra: नांदेड़ SBI गोल्ड लोन घोटाले में नया मोड़! मुख्य आरोपी कैश मैनेजर की इलाज के दौरान मौत

Nanded Crime News: नांदेड़ SBI नकली सोना घोटाले के मुख्य आरोपी कैश मैनेजर आदित्य प्रकाश सेनगावकर की राजस्थान में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस अब अन्य आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Maharashtra SBI Gold Loan Scam News: महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की डॉक्टर लेन शाखा में सामने आए नकली सोने को गिरवी रखकर किए गए लाखों रुपये के घोटाले ने नया मोड़ ले लिया है. इस मामले के मुख्य आरोपी और बैंक के कैश मैनेजर आदित्य प्रकाश सेनगावकर की राजस्थान के भरतपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है. 

इस घटना के बाद पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस अब बाकी आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

कैसे सामने आया पूरा मामला

इस घोटाले में नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से बड़े पैमाने पर लोन लेने की बात सामने आई थी. मामला उजागर होते ही बैंक कर्मचारी जीवन जगदाळे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि मुख्य आरोपी आदित्य सेनगावकर घटना के सामने आने से पहले ही फरार हो गया था.

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उनकी पत्नी ने भी उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उसकी तलाश के लिए विभिन्न राज्यों में जांच जारी रखी थी. कुछ समय बाद जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि वह राजस्थान के भरतपुर में मौजूद था.

कैसे हुआ मौत?

सूचना के अनुसार, भरतपुर में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेचैनी महसूस होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी.

इस घटना के बाद पूरे मामले की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. पुलिस अब उपलब्ध सबूतों के आधार पर बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है.

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Published at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Nanded Crime News SBI Gold Loan Scam
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