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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: सक्षम ताटे केस में नया ट्विस्ट! शव से शादी करने वाली प्रेमिका ने छोड़ा ससुराल... मां ने सुनाया दर्द

Maharashtra: सक्षम ताटे केस में नया ट्विस्ट! शव से शादी करने वाली प्रेमिका ने छोड़ा ससुराल... मां ने सुनाया दर्द

Nanded Murder Case: महाराष्ट्र के नांदेड में सक्षम ताटे हत्याकांड के बाद प्रेमिका आंचल मामिडवार ससुराल छोड़ मायके चली गई. मां संगीता ताटे बेटे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Maharashtra Saksham Tate Case: महाराष्ट्र के नांदेड के चर्चित सक्षम ताटे हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है. सक्षम ताटे की हत्या के बाद उसके शव से शादी कर जीवनभर ससुराल में रहने का वादा करने वाली उसकी प्रेमिका आंचल मामिडवार अब ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई है. सक्षम की मां संगीता ताटे ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना दर्द शेयर किया है.

उन्होंने कहा कि पहले बेटे की मौत का सदमा मिला, फिर बहू भी घर छोड़कर चली गई. कुछ ही समय बाद पति की भी तबीयत बिगड़ गई और तीन महीने के अंदर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. अब वह अकेली रह गई हैं, लेकिन बेटे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी.

क्या है पूरा मामला?

नांदेड के इतवारा इलाके में करीब छह महीने पहले सक्षम ताटे की हत्या कर दी गई थी. सक्षम और आंचल मामिडवार के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन अलग-अलग जाति होने के कारण आंचल के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था.

आरोप है कि आंचल के पिता और भाइयों ने मिलकर सक्षम ताटे की गोली मारकर और सिर में फर्श मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद आंचल मामीडवार ने अपने प्रेमी सक्षम के शव से शादी की थी. रोते-रोते आंचल ने कहा, 'सक्षम और मैंने एक साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं, अब मेरा क्या होगा?

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उस समय आंचल ने सक्षम को न्याय दिलाने और उसके परिवार का साथ देने की बात कही थी. उसने कहा था कि सक्षम के माता-पिता अब उसके अपने माता-पिता हैं और वह उसकी पत्नी बनकर उनकी देखभाल करेगी.

तीन महीने बाद छोड़ दिया घर

सक्षम की मां संगीता ताटे के अनुसार, आंचल करीब तीन महीने तक उनके साथ रही. एक दिन उसने कहा कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वह उनसे मिलने जा रही है. इसके बाद वह मायके चली गई और फिर वापस नहीं लौटी.

संगीता ताटे ने बताया कि सक्षम की मौत के बाद उनका छोटा बेटा पढ़ाई के लिए नाशिक में है और घर में अब वह अकेली रह गई हैं. उन्होंने कहा कि आंचल के जाने के बाद उनके पति की हालत और खराब हो गई थी.

पति की मौत के बाद बढ़ी मुश्किलें

सक्षम की मां ने बताया कि बेटे की हत्या के सदमे में उनके पति ने काम करना छोड़ दिया था और लगातार बीमार रहने लगे थे. उन्होंने आंचल को फोन कर पति की हालत के बारे में बताया, लेकिन वह वापस नहीं आई. 21 मार्च को उनके पति का भी निधन हो गया और मेरा जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया.

अब संगीता ताटे ने कहा कि अब मेरे जीवन में क्या बचा है? लेकिन फिर सोचती हूं अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरे बेटे को न्याय कौन दिलाएगा? उन्हें डर है कि आरोपी परिवार के लोग जमानत पर बाहर आने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने सरकार से मदद और न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही कहा कि बेटे का केस लड़ने के लिए उन्हें आर्थिक मदद और वकील की जरूरत है.

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Published at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Nanded Murder Case Saksham Tate Case
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