Nanded Murder: बॉयफ्रेंड के शव से शादी करने वाली आंचल को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने क्या कहा? जानिए

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर गुरुवार शाम को प्रेम प्रसंग के कारण एक लड़की के परिवार ने एक लड़के की हत्या कर दी. इस घटना ने सभी को सदमे में डाल दिया. सक्षम ताटे नामक लड़के को लड़की के पिता और दो भाइयों ने पीछा कर बेरहमी से मार डाला. सक्षम पर गोलियां चलाई गईं. इसके बाद उसके सिर में फर्श डालकर उसे मार डाला गया. सक्षम ताटे का उसकी दोस्त की बहन आंचल मामीलवाड से प्रेम संबंध था. इसकी भनक लगने के बाद आंचल के पिता ने सक्षम को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी थी.

जनिए क्या है पूरा मामला?

हालांकि, इसके बाद भी दोनों का प्रेम प्रसंग जारी रहा, जिसके कारण गुरुवार शाम को नांदेड़ शहर के पुराना गंज इलाके में आंचल के पिता और भाई ने सक्षम की हत्या कर दी. शाम 5 बजकर 20 मिनट के आसपास सक्षम ताटे को लड़की के पिता ने बुलाया था. यहां आने के बाद गजानन मामीलवाड, साहिल मामीलवाड और तीन अन्य लोगों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी.

इस दौरान गर्लफ्रेंड आंचल मामीलवाड सक्षम के अंतिम संस्कार के लिए उसके घर गई थी. तब उसने सक्षम के शव के सामने शादी की कुछ रस्में कीं. साथ ही उसने सबके सामने माथे पर सक्षम के नाम का कुमकुम लगाया. अंतिम संस्कार से पहले उसने हल्दी लगाया और माथे पर कुमकुम भरा. इस दौरान सक्षम को भी हल्दी लगाई गई. इस घटना पर सभी ने दुख व्यक्त किया, जबकि आंचल के इसी साहस की वंचित के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने सराहना की है.

प्रकाश आंबेडकर ने क्या कहा?

प्रकाश आंबेडकर ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है. पोस्ट में उन्होंने कहा है, "नांदेड़ में सक्षम ताटे नामक बौद्ध लड़के की प्रेम प्रसंग के कारण अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई. लड़की के परिवार का जाति के कारण इस प्रेम प्रसंग का विरोध था और इसलिए जातीय द्वेष से इस लड़के की हत्या कर दी गई. यह सब अत्यंत क्रूरता से किया गया. इस मामले में लड़की की अपनाई गई भूमिका का हम समर्थन करते हैं. सक्षम ताटे नामक लड़के की हत्या के बाद युवती ने उसके शव से विवाह करने की घोषणा की और आरोपी परिवार को गिरफ्तार करने की मांग की. हम युवती के इस साहस की सराहना करते हैं. हम दृढ़ता से पीड़ित परिवार और युवती के साथ खड़े हैं"

मेरे परिवार के लोगों ने हत्या की साजिश रची- आंचल

सक्षम और आंचल दोनों के पिछले तीन साल से प्रेम संबंध थे. हालांकि, सक्षम अलग जाति का होने के कारण इन दोनों के प्रेम संबंधों को आंचल के घर वालों ने स्वीकार नहीं किया. आंचल ने कहा कि सक्षम ताटे के जेल से छूटने के बाद मेरे परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे. हमारे प्रेम संबंधों का विरोध होने के कारण मेरे पिता और भाई ने सक्षम को मारा, लेकिन वे हार गए और मेरा बॉयफ्रेंड मरकर भी जीत गया.

आंचल ने यह भी मांग की है कि उसके पिता और भाई को फांसी की सजा दी जाए. पुलिस ने आंचल के पिता गजानन मामीलवाड, दो भाइयों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जयश्री मदनसिंह ठाकुर, गजानन बालाजीराव मामीलवाड, साहिल ठाकुर, सोमाश लखे, वेदांत आरोपियों के नाम हैं.