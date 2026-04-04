Maharashtra: धुरंधर देखकर लौटे युवक पर हमला, पुरानी रंजिश बनी कारण, 'गैंगवार' में 3 की मौत
Maharashtra News: नांदेड में दो गैंगों के बीच खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड शहर में शुक्रवार देर रात एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. शहर के डी मार्ट इलाके के पास स्थित ई-स्क्वेअर के नजदीक रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच दो आपराधिक गिरोहों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ. इस दौरान तलवार और खंजर जैसे धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला किया गया.
इस हमले में 25 साल के अर्जितसिंह चव्हाण की मौके पर ही मौत हो गई. हमले में सैयद आवेज, सैयद खलील और मोहम्मद अरबाज सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. घटना ने और भी भयावह मोड़ तब लिया जब अर्जितसिंह चव्हाण का भाई अस्पताल पहुंचा और बदले की भावना से घायल सैयद आवेज और मोहम्मद अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया.
चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया
पहले से घायल होने के कारण दोनों की हालत और बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस तरह इस पूरे गैंगवार में कुल तीन लोगों की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक, दोनों गिरोहों का आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं. अर्जितसिंह चव्हाण पर भी करीब नौ आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है.
धुरंधर मूवी देखकर निकला था मृतक
जानकारी के मुताबिक, घटना से पहले अर्जितसिंह अपने साथियों के साथ धुरंधर मूवी देखकर बाहर निकला था, तभी यह विवाद शुरू हुआ. पुलिस ने इस मामले में दो क्रॉस एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस वारदात के बाद पूरे नांदेड शहर में भय और तनाव का माहौल है. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है.
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Source: IOCL