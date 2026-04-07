Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड शहर में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई, जिसने इलाके में दहशत फैला दी. यहां मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक सोनू कल्याणकर की कुछ हमलावरों ने चाकू से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना सुबह करीब साढ़े पांच से छह बजे के बीच की बताई जा रही है, जब सोनू रोज की तरह टहलने के लिए घर से निकला था. रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे रोक लिया और पीठ व पेट पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड के पीछे पुरानी दुश्मनी और प्रेम संबंधों को लेकर विवाद सामने आया है. मृतक के पिता अशोक कल्याणकर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि सोनू का पिछले 10-12 सालों से गोलू मंगनाले की बेटी के साथ प्रेम संबंध था, जिसका उसके परिवार ने लगातार विरोध किया था. आरोप है कि मंगनाले परिवार ने लड़की की शादी कहीं और तय की थी, जिसे सोनू ने तुड़वा दिया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था.

2021 में भी हत्या की कोशिश की गई

शिकायत के मुताबिक, साल 2020 में सोनू के खिलाफ झूठा मामला भी दर्ज कराया गया था. इसके अलावा 2021 में गोलू मंगनाले ने कथित तौर पर सोनू के घर पर जाकर गोलीबारी की थी और उसकी हत्या करने की कोशिश की थी. तब से ही आरोपी पिता-बेटा सोनू पर नजर रखे हुए थे और उसे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश रहे थे.

घटना से कुछ दिन पहले भी सोनू को जान से मारने की धमकी दी गई थी. करीब 10-12 दिन पहले जंगमवाड़ी इलाके में कुछ आरोपियों ने उसे रोककर कहा था कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं. पिता के मुताबिक उन्होंने उस समय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी, लेकिन सोनू ने डर के चलते मना कर दिया था.

आरोपियों ने पुलिस पर भी गोलीबारी की

घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया. इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर भी गोलीबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने मुख्य आरोपी के पैर में गोली मार दी. घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले में भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में चंद्रविजय मंगनाले, मुक्तेश्वर उर्फ गोलू मंगनाले, अंकुश गंधमवाड, पियु शिंदे और मधु जोगदंड के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.