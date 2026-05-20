Maharashtra Truck Accident: महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ईसापुर के पास ईंटों से भरा एक आयशर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, यह ट्रक खापा से मोवाड की ओर जा रहा था. सुबह के समय सावनेर मार्ग पर ईसापुर गांव के पास चालक का तेज रफ्तार ट्रक से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर पलट गया. बताया जा रहा है कि ट्रक के केबिन में छह मजदूर सो रहे थे, तभी यह हादसा पेश आ गया. इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

केबिन में सो रहे मजदूरों पर टूटा कहर

हादसे में संजय कनेरे, लीलाधर वालूलकर और अजित भलावी की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों मृतक मोवाड इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वहीं राजेंद्र राजगुरू, हेमराज कन्हेरे और सुभाष धुर्वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है.

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चालक और मालिक पर मामला दर्ज

इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे के बाद ट्रक चालक और मालिक घायलों की मदद करने के बजाय उन्हें घायल छोड़कर मौके से फरार हो गए. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, साथ ही लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है.

इस मामले में काटोल पुलिस स्टेशन ने आरोपी प्रवीण उर्फ ​​गोलू बले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मोटर वाहन अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है.

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