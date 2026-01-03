Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 12 साल के बच्चे को लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा जाता था. दिहाड़ी मजदूर माता-पिता हर सुबह बेटे को लोहे की जंजीरों से बांधकर ताला लगाकर काम पर चले जाते थे. 'सभ्यता' सिखाने के नाम पर दक्षिण नागपुर के इस दिहाड़ी मजदूर दंपति ने अपने बच्चे पर लगभग 2 महीने तक इस तरह 'अत्याचार' किया. बेटा बहुत बिगड़ गया था. वह सबके साथ बुरा व्यवहार करता था. उसे 'सही सबक' सिखाने के लिए माता-पिता ने एक भयानक फैसला लिया.

नाबालिग के हाथ-पैरों पर चोट के निशान

स्थानीय निवासियों ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया. उन्होंने जिला महिला और बाल विकास विभाग को सूचित किया. पुलिस और उस विभाग के अधिकारी जब बच्चे के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर के अंदर बैठा है. उसके पैर में लोहे की जंजीर और ताला लगा हुआ था, ताकि वह किसी भी तरह से खुल न सके. नाबालिग के हाथ-पैरों पर चोट के निशान थे. बच्चा डर और दहशत से कांप रहा था. खबर है कि उसे बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है.

माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज

बच्चे के माता-पिता का आरोप है कि उनका 12 साल का बेटा स्कूल छोड़ चुका था. वह बहुत शरारती हो गया था. वह बिल्कुल भी माता-पिता की बात नहीं सुनता था. वह अक्सर घर से भाग जाता था. वह दूसरों के मोबाइल चुराकर लाता था. बच्चे के माता-पिता ने बताया कि उन्होंने बेटे को सुधारने के लिए ऐसा कड़ा फैसला लिया था. लेकिन लोहे की जंजीरों, ताले से हाथ-पैर बांधकर 2 महीने तक घर में बंद रखना? यह कैसा अनुशासन है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चे के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं, बच्चे को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee - CWC) के पास भेजा गया है. वह सुरक्षित स्थान पर है. यहां उसका काउंसलिंग चल रहा है.

इस अत्याचार का बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ा

सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी पुलिस को इस घटना की 2 बार सूचना दी गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी. इस बार स्थानीय निवासियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करके बच्चे की दुर्दशा के बारे में बताया. इसके बाद बचाव दल आया. तुरंत कार्रवाई भी की गई. लंबे समय से चल रहे इस अत्याचार का बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ा है. इसलिए फिलहाल उसका काउंसलिंग चल रहा है. सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होते ही नेटिजन्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.