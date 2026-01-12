Maharashtra News: नए साल का पहला त्योहार यानी मकर संक्रांति का त्योहार है, ऐसे में मकर संक्रांति अब बस 2 दिन दूर है. इस दौरान पतंगबाजी का जोरदार उत्सव चलता है, लेकिन यह पतंगबाजी प्रतिबंधित मांजा के कारण घातक साबित हो रही है. हर साल इस मांजा के कारण पशु पक्षियों के साथ-साथ लोगों के घायल होने की घटनाएं बढ़ी हैं. इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पतंग लूटने की कोशिश में एक 16 साल के लड़के को हाई वोल्टेज बिजली के तार से जोरदार झटका लगा.

पतंग लूटने के चक्कर में हुआ हादसा

बता दें कि पतंग लूटने के चक्कर में मालगाड़ी पर चढ़ते ही लड़के को हाई वोल्टेज बिजली के तार का स्पर्श हुआ. उसमें उसे जोरदार झटका लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह घटना नागपुर के कामठी रेलवे स्टेशन में हुई है. घायल लड़के का नाम लक्की प्रदीप रामटेके है.

मालगाड़ी पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा लड़का

बिजली के झटके से लड़का गंभीर रूप से झुलस गया है. घटना के बाद वह कुछ देर मालगाड़ी पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा. आसपास के नागरिकों को यह बात तुरंत उन्होंने घटना के बाद तत्काल रेलवे पुलिस और आरपीएफ दल को जानकारी दी. स्थानीय नागरिकों की मदद से लक्की को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और मेडिकल में उसका इलाज चल रहा है.

दूसरी ओर यह घटना रेलवेस्टेशन क्षेत्र में होने के कारण घटना के बाद रेलवे क्षेत्र में सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है तो माता-पिता को नाबालिग बच्चों पर ध्यान देने का आवाहन प्रशासन की ओर से किया गया है. साथ ही रेलवे क्षेत्र में खेलते समय और पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतने का इशारा भी दिया गया है.

