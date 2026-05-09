Maharashtra Step Son Crime Case: महाराष्ट्र के नागपूर के मानकापुर इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 26 साल की विवाहित महिला ने अपने सौतेले बेटे पर बार-बार यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे ने जान से मारने की धमकी देकर कई बार अत्याचार किया. महिला ने यह भी दावा किया है कि फिलहाल वह चार महीने की गर्भवती है.

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, साल 2024 में उसकी पहचान एक 55 साल के व्यक्ति से हुई थी, जो एक निजी बैंक में के मैनेजर पद पर कार्यरत है. नौकरी दिलाने का लालच देकर उस व्यक्ति ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं. इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और उन्होंने मंदिर में शादी कर ली.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उस व्यक्ति की पहली पत्नी से हुआ 21 साल का बेटा है. वह शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है. पीड़िता का आरोप है कि नवंबर 2025 और फिर 10 अप्रैल 2026 को जब वह घर पर अकेली थी, तब आरोपी बेटा जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया और उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

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पति पर भी मामला दबाने का आरोप

पीड़िता ने बताया कि उसने यह पूरी घटना अपने पति को बताई थी, लेकिन उसके पति ने मामले को दबाने की कोशिश की. उसने परिवार की बदनामी और बेटे का भविष्य बर्बाद होने की बात कहकर उसे चुप रहने की सलाह दी.

लगातार हो रहे अत्याचार से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत करके मानकापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी सौतेले बेटे के खिलाफ बलात्कार सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है. मामले की आगे की जांच मानकापुर पुलिस कर रही है.

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