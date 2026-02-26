हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसींग मारा, पैर से कुचला... घर के सामने झाड़ू लगा रही बुजुर्ग पर बैल का हमला, 1 महीने से है कोमा में

Nagpur News: नागपुर में 64 साल की महिला को आवारा बैल ने 27 जनवरी को घायल कर दिया, जब वह घर के सामने सफाई कर रही थी. हमले के बाद महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला अब कोमा में है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 10:21 AM (IST)
Nagpur Bull Attack News: मानवीय बस्तियों में घूमने वाले आवारा जानवर लोगों, खासकर बुजुर्ग लोगों के जीवन के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रोशपूर्ण उदाहरण नागपुर में आया है. वंदना देवीकर, जो 64 साल की एक बुजुर्ग महिला हैं जब वह घर के सामने झाड़ू लगा रही थीं तो एक आवारा बैल ने 27 जनवरी को हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे की है, जब वंदना देवीकर अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थीं. उस समय गली में ज्यादा चहल-पहल नहीं थी. अचानक एक आवारा बैल ने उन पर हमला कर दिया. यह हमला इतना भयावह था कि उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं, जिनमें छाती की पसलियां भी शामिल हैं. साथ ही उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोट आई और जांघ में बैल का सींग घुस गया.

तीन सप्ताह तक आईसीयू में मौत से जूझती रहीं

हमले के बाद वंदना देवीकर को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह लगभग तीन हफ्ते तक आईसीयू में मौत से जूझती रहीं. डॉक्टरों को उनकी मस्तिष्क की बड़ी सर्जरी करनी पड़ी और खोपड़ी का एक हिस्सा निकालना पड़ा. इसके बावजूद वंदना देवीकर आज तक होश में नहीं आ सकी हैं. पिछले एक महीने से उन्होंने न आंखें खोली हैं और न ही एक शब्द बोला है.

परिवार ने इलाज पर लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन बैल के हमले से हुई आंतरिक चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हो सकीं. वर्तमान में वंदना देवीकर अपने घर में बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हैं. वह न हिल-डुल सकती हैं और न ही बोल सकती हैं. उन्हें जीवित रखने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण घर पर लगाए गए हैं.

महीना बीत गया, प्रशासन की ओर से कोई पूछताछ नहीं 

आक्रोशपूर्ण बात यह है कि 27 जनवरी को वंदना देवीकर पर बैल के हमले के बाद एक महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक नगर निगम के किसी भी अधिकारी या पार्षद ने देवीकर परिवार से मिलकर वंदना देवीकर की स्थिति जानने की कोशिश तक नहीं की है. पुलिस ने केवल खून से सने वंदना देवीकर के कपड़े जब्त कर जांच की औपचारिकता पूरी की है.

दूसरी ओर हमला करने वाला बैल अभी भी उसी क्षेत्र में आवारा घूम रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं. खूंखार बैल का आतंक और नगर निगम की लापरवाही के संबंध में आसपास के लोगों में आक्रोश की लहर फैल गई है.

Published at : 26 Feb 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Bull Attack MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
