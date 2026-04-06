Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतका की पहचान मयूरी मेंढे के रूप में हुई है. घटना कोराडी के महादुला इलाके की है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. आत्महत्या से पहले लिखी गई एक चिट्ठी में मयूरी ने अपने पति के प्रति गहरा प्यार जताते हुए अपने मन के दर्द को बयां किया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ समय से मयूरी और उसके पति के बीच लगातार विवाद चल रहा था, जिससे वह मानसिक तनाव में थी. करीब एक महीने पहले वह मायके आ गई थी. इस दौरान उसने कई बार पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन न उठाने से वह और ज्यादा निराश हो गई. इसी मानसिक स्थिति में उसने यह कठोर कदम उठा लिया.

परिवार गया था बाहर, तभी मयूरी ने लगाई फांसी

घटना के दिन परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे. जब वे रात में लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां मयूरी फंदे से लटकी मिली. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका के परिजनों ने पति पर लगाए आरोप

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति के मानसिक प्रताड़ना के कारण ही मयूरी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. उनका कहना है कि लगातार तनाव और उपेक्षा के चलते वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थी. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल कोराडी पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच कर रही है.