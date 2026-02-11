Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई है. यह घटना 5 फरवरी को नंदनवन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी के घर में हुई. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की आरोपी से पहले से पहचान थी. आरोपी ने 4 फरवरी को उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया था. लड़की इस विश्वास के साथ वहां गई कि घर पर आरोपी के परिवार के सदस्य भी मौजूद होंगे, लेकिन 5 फरवरी को जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने पहले उसके साथ जबरदस्ती की. इसके बाद उसके साथ मौजूद दो अन्य नाबालिग आरोपियों ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया.

पीड़िता ने परिवार को बताई आपबीती

घटना के बाद डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया. बाद में जब परिवार वालों ने उसे विश्वास में लेकर बात की तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार की शिकायत पर नंदनवन पुलिस स्टेशन में गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई.

पुलिस मामले की जांच कर रही

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को काउंसलिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

