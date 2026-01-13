महाराष्ट्र में BMC समेत 29 महानगर पालिकाओं में प्रचार खत्म, 15 को मतदान, 16 जनवरी को रिजल्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में BMC समेत 29 महानगर पालिकाओं में प्रचार खत्म, 15 को मतदान, 16 जनवरी को रिजल्ट

Maharashtra में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो गए. अब 15 जनवरी 2026 को मतदान होंगे और 16 जनवरी को परिणाम आएंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 Jan 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में लंबे अंतराल के बाद हो रहे नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है. 13 जनवरी 2026, मंगलवार को 6 बजते ही प्रचार पर रोक लग गई है. हालांकि उम्मीदवार बिना माइक्रोफोन के डोर-टू-डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं. इस दौरान उनके साथ भीड़ पर पाबंदी है. 15 जनवरी 2026, गुरुवार को राज्य के 29 नगर निगमों में एक साथ मतदान होगा, जबकि16 जनवरी 2026, शुक्रवार को मतगणना होगी. इन चुनावों को न सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है. 

इन 29 नगर निगमों में कुल 893 वार्ड हैं, जिनके जरिए 2,800 से अधिक पार्षदों का चुनाव होना है. सबसे ज्यादा ध्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर टिका हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा नगर निगम है और जिसका सालाना बजट कई राज्यों से भी ज्यादा है.

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में एक साथ हो रहे हैं, जिनमें लगभग 3.48 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिन महानगर पालिकाओं में मतदान होना है उसमें - बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, कल्याण-दोंबिवली महानगरपालिका, भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका, मीरा-भायंदर महानगरपालिका, वसई-विरार सिटी महानगरपालिका, पनवेल महानगरपालिका, नासिक महानगरपालिका, मालेगांव महानगरपालिका, अहिल्यानगर (अहमदनगर) महानगरपालिका, जलगाव महानगरपालिका, धुले महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, सोलापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी महानगरपालिका, सांगली-मिराज-कुपवाड महानगरपालिका, छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका, नांदेड-वघाला महानगरपालिका, परभणी महानगरपालिका, जालना महानगरपालिका, लातूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका, अकोला महानगरपालिका और चंद्रपुर महानगरपालिका शामिल है.

बीएमसी चुनाव: 227 वार्डों में होगा मतदान

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 को लेकर मुंबई में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुंबई केसभी 227 प्रभागों में15 जनवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि16 जनवरी 2026 को मतगणना कराई जाएगी. बीएमसी चुनाव को राज्य का सबसे प्रतिष्ठित स्थानीय चुनाव माना जाता है, क्योंकि यहां का राजनीतिक नियंत्रण सीधे तौर पर मुंबई की प्रशासनिक, आर्थिक और विकास संबंधी नीतियों को प्रभावित करता है.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: कौन-कौन से दल मैदान में?

इन चुनावों में महाराष्ट्र की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक ताकतें मैदान में हैं. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) संयुक्त या समन्वय के साथ कई नगर निगमों में मुकाबला कर रहे हैं. वहीं विपक्षी खेमे में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी सक्रिय भूमिका में हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), वंचित बहुजन आघाड़ी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं. खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक जैसे बड़े नगर निगमों में बहुकोणीय मुकाबले के चलते यह चुनाव राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: किसने क्या वादे किए?

चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रमुख दलों ने शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े वादे किए हैं. महायुति ने स्लम-फ्री शहर, सस्ती आवास योजनाएं, महिलाओं के लिए रियायती बस यात्रा, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, सड़क-इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक आधारित नगर प्रशासन का वादा किया है. विपक्षी दलों ने मुफ्त या सब्सिडी वाली सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, मुफ्त दवाइयां, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बिजली-पानी के बिल में राहत और स्थानीय रोजगार को लेकर घोषणाएं की हैं. बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता, शहरी सुविधाएं और प्रशासनिक नियंत्रण बड़े मुद्दे बने हुए हैं.

BMC Elections 2026: मुंबई में कड़ा सुरक्षा इंतजाम

चुनाव के दौरान मुंबई में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. मतदान और मतगणना के दिन शहर भर में भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी, जिसमें 10 अपर पुलिस आयुक्त, 33 पुलिस उपायुक्त, 84 सहायक पुलिस आयुक्त, 3,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और 25,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी शामिल होंगे.

इसके साथ ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों में SRPF के प्लाटून, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT), बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS), रिजर्व कॉन्स्टेबल पुलिस (RCP) प्लाटून और होमगार्ड्स की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति या पुलिस सहायता की जरूरत पड़ने पर तत्काल 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.

Published at : 13 Jan 2026 06:02 PM (IST)
