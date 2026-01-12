महाराष्ट्र: लाडकी बहिनों के खाते में पैसे डालने पर लगाई रोक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों के मतदान के एक दिन पहले लाडकी बहिनों के खाते में पैसे डालने पर रोक लगा दी है. राज्य की 29 महानगरपालिका चुनावों की पृष्ठभूमि में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ‘लाडकी बहिन योजना’ का नियमित या लंबित लाभ दिया जा सकता है, लेकिन जनवरी महीने का लाभ अग्रिम रूप में देने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है. 15 जनवरी को महाराष्ट्र में महानगरपालिका के चुनाव होने हैं.

सरकार के फैसले पर मांगा था स्पष्टीकरण

'लाडकी बहिनों को मकर संक्रांति का बड़ा तोहफा! 14 जनवरी से पहले लाडकी बहनों के खातों में दिसंबर और जनवरी माह के तीन हजार रुपये जमा होंगे', इस आशय की खबरों के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इन शिकायतों के संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग ने ‘लाडकी बहिन योजना' को लेकर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए थे.

अग्रिम रूप में लाभ नहीं दिया जा सकता- चुनाव आयोग

मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर 2025 को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता से संबंधित समेकित आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार, चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई विकास परियोजनाओं और योजनाओं को आचार संहिता की अवधि में जारी रखने की अनुमति है. इस पृष्ठभूमि में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि योजना का नियमित लाभ दिया जा सकता है, लेकिन अग्रिम रूप में लाभ नहीं दिया जाएगा. साथ ही, इस अवधि में नए लाभार्थियों का चयन भी नहीं किया जा सकेगा.

क्या है लाडकी बहिन योजना?

लाडकी बहिन योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है. इस योजना को 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत का श्रेय दिया जाता है. पिछले सप्ताह ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बीजेपी नेता और राज्य के मंत्री गिरीज महाजन ने कहा था कि दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर 3000 रुपये की सहायता राशि मकर संक्रांति से पहले पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी. उन्होंने इसे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की ओर से विशेष उपहार करार दिया था.