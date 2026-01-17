बीएमसी चुनाव 2026: जनता ने बदली सियासी तस्वीर, मुंबई में परिवारवाद को किया बाहर
Municipal Election Results: नगर निकाय चुनावों में परिवारवाद पर जनता का अलग-अलग फैसला सामने आया. मुंबई में मतदाताओं ने नेताओं के रिश्तेदारों को नकार दिया, जबकि नवी मुंबई में परिवार सत्ता में लौटे.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने परिवारवाद को लेकर दो अलग-अलग तस्वीरें सामने रख दी हैं. एक तरफ मुंबई में मतदाताओं ने नेताओं के रिश्तेदारों को सिरे से नकार दिया, तो दूसरी तरफ नवी मुंबई में वही परिवारवाद जनता की पसंद बनकर उभरा.
मुंबई में बदला हुआ मिजाज
मुंबई के नतीजे साफ संकेत देते हैं कि इस बार मतदाताओं ने “वंश के नाम” पर वोट नहीं दिया. लंबे समय से यह माना जाता रहा कि बड़े नेताओं के बेटे-बेटियां या रिश्तेदार आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रेंड पलट गया.
शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल शेवाले की भाभी वैशाली शेवाले धारावी से चुनाव हार गईं. उन्हें कांग्रेस की आशा काले ने मात दी. इसी तरह शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर भी हार का सामना कर बैठीं. उन्हें यूबीटी की लोना रावत ने हराया.
शिवसेना विधायक मंगेश कुंडालकर के बेटे जय कुंडालकर को यूबीटी की प्रवीणा मोराजकर ने शिकस्त दी. एनसीपी के नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड नंबर 165 से कांग्रेस के अशरफ अजामी से हार गए.
अंडरवर्ल्ड से राजनीति में आए अरुण गवली की दोनों बेटियां योगिता गवली और गीता गवली भी चुनाव नहीं जीत पाईं. वहीं कांग्रेस विधायक असलम शेख के दामाद आहात खान की भी पराजय हुई. कुल मिलाकर मुंबई में जनता ने संदेश दे दिया कि नाम नहीं, काम चलेगा.
नवी मुंबई में परिवार को मिला भरोसा
इसके उलट नवी मुंबई में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी. यहां नेताओं के रिश्तेदारों को जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया. ऐरोली से शिवसेना नेता विजय चौगुले खुद तो जीते ही, उनकी बेटी चांदनी चौगुले, दामाद आकाश मधवी और बेटा ममित चौगुले चारों चुनाव जीत गए.
ऐरोली सेक्टर-4 से हेमांगी सोनवाने और उनकी बेटी ऐश्वर्या सोनवाने विजयी रहीं. वाशी में शिवसेना की प्रणाली लाड और उनकी बेटी सोनवी लाड दोनों जीतीं. तलवाली-राबले से मंदाकिनी महात्रे और बेटे अनिकेत महात्रे की मां-बेटे की जोड़ी ने जीत दर्ज की.
भाजपा के कई परिवार भी विजयी रहे सानपाड़ा से दशरथ भगत, उनके भतीजे निशांत भगत और बहू प्रीति भगत. तुर्भे से सुरेश कुलकर्णी और उनकी बहू अबोली कुलकर्णी, नेरुल से पूर्व मेयर जयवंत सुतार और बहू माधुरी सुतार, तुर्भे से काशीनाथ पाटिल और बेटी प्रणाली पाटिल, बेलापुर से पूनम पाटिल और भतीजे अमित पाटिल.
कैबिनेट मंत्री गणेश नाइक के बेटे सागर नाइक, बहू वैष्णवी नाइक, अदिति नाइक और रेखा महात्रे भी चुने गए. इसके अलावा पति-पत्नी की चार जोड़ियां भी नवी मुंबई से जीतीं.
इन नतीजों से साफ है कि परिवारवाद को लेकर जनता की सोच एक-सी नहीं है. मुंबई ने बदलाव चुना, जबकि नवी मुंबई ने भरोसेमंद चेहरों भले ही वे एक ही परिवार के हों, सभी को मौका दिया. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां फैसला हर इलाके की जनता खुद करती है.
