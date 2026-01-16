हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Municipal Election Results Live: BMC समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आज, उद्धव, राज, शिवसेना, बीजेपी, NCP, कांग्रेस की अग्नि परीक्षा

Maharashtra Municipal Election Results 2026 Live: BMC समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आएंगे. सभी की निगाहें हर सीट पर हैं. 893 वार्ड्स में 2800 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 16 Jan 2026 06:47 AM (IST)

LIVE

Source : PTI

Background

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए शुक्रवार (16 जनवरी 2026) यानी आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं. नगर निकाय चुनावों की कुल 2,869 सीटों के लिए यह मतगणना हो रही है. बीएमसी महाराष्ट्र के 893 वार्डों में 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को हो जाएगा. इस चुनाव में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया. मुंबई से 1,700 और पुणे से 1,166 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा. 29 नगर निगमों के ये चुनाव छह साल से ज्यादा समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं. इन नगर निगमों का कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो चुका था.

शुक्रवार (16 जनवरी 2026) यानी आज जिन नगर निगमों की मतगणना हो रही है, उसमें मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, सोलापुर, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, धुले, जालना, लातूर, नांदेड़-वाघाला, परभणि, चंद्रपुर, मालेगांव, अहिल्यानगर और इचलकरंजी शामिल हैं.

बीएमसी चुनाव और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों समेत 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. बता दें कि नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान गुरुवार (15 जनवरी) को संपन्न हुआ, जिसकी मतगणना जारी है. नगर निगमों के परिणामों के लिए 23 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर काउंटिंग प्रक्रिया जारी है. बीएमसी क्षेत्र के 227 चुनाव प्रभागों के लिए 23 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए. इसके लिए 2299 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

इन चुनावों में सबसे ज्यादा सियासी दिलचस्पी मुंबई पर टिकी हुई है, जहां देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सत्ता को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन और उद्धव–राज ठाकरे बंधुओं का मोर्चा आमने-सामने है. फिलहाल शाम तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी. आखिर मुंबई बीएमसी की गद्दी पर कौन काबिज होगा.

06:47 AM (IST)  •  16 Jan 2026

Maharashtra Municipal Election Results Live: नायगांव, भायखळा, वरळी और घाटकोपर में कांटे की टक्कर

मुंबई महानगरपालिका चुनाव में इस बार कई प्रभागों में सीधा और बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. नायगांव, भायखळा, वरळी और घाटकोपर जैसे इलाकों में प्रमुख दलों के साथ-साथ छोटे दलों और अपक्ष उम्मीदवारों की मौजूदगी ने चुनावी समीकरणों को रोचक बना दिया है.

06:43 AM (IST)  •  16 Jan 2026

Maharashtra Municipal Election Results Live: महाराष्ट्र में कितने बजे से शुरू होगी गिनती?

महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी. 893 सीटों पर 2800 से अधिक पार्षदों का निर्वाचन होगा.

