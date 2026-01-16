महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए शुक्रवार (16 जनवरी 2026) यानी आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं. नगर निकाय चुनावों की कुल 2,869 सीटों के लिए यह मतगणना हो रही है. बीएमसी महाराष्ट्र के 893 वार्डों में 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को हो जाएगा. इस चुनाव में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया. मुंबई से 1,700 और पुणे से 1,166 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा. 29 नगर निगमों के ये चुनाव छह साल से ज्यादा समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं. इन नगर निगमों का कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो चुका था.

शुक्रवार (16 जनवरी 2026) यानी आज जिन नगर निगमों की मतगणना हो रही है, उसमें मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, सोलापुर, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, धुले, जालना, लातूर, नांदेड़-वाघाला, परभणि, चंद्रपुर, मालेगांव, अहिल्यानगर और इचलकरंजी शामिल हैं.

बीएमसी चुनाव और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों समेत 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. बता दें कि नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान गुरुवार (15 जनवरी) को संपन्न हुआ, जिसकी मतगणना जारी है. नगर निगमों के परिणामों के लिए 23 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर काउंटिंग प्रक्रिया जारी है. बीएमसी क्षेत्र के 227 चुनाव प्रभागों के लिए 23 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए. इसके लिए 2299 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

इन चुनावों में सबसे ज्यादा सियासी दिलचस्पी मुंबई पर टिकी हुई है, जहां देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सत्ता को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन और उद्धव–राज ठाकरे बंधुओं का मोर्चा आमने-सामने है. फिलहाल शाम तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी. आखिर मुंबई बीएमसी की गद्दी पर कौन काबिज होगा.