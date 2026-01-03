महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी गर्मी जारी है. ऐसे में राजनेताओं के बीच शब्दों के तीर छोड़े जा रहे हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की वरिष्ठ महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो रहा है. राज्य चुनाव आयोग अंधा है. महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में खुलेआम घांधली हो रही है. चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए. चुनाव आयोग को अब बीजेपी ऑफिस से काम करना चाहिए."



उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वकर निकाय चुनाव में खुलेआम घमकी दे रहे हैं. प्रियंका ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए.

इंदौर की घटना पर क्या कहा?

इसके अलावा शिवसेना यूबीटी की महिला ने इंदौर में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि इंदौर की घटना देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंदौर की घटना पर सख्त से सख्त से कारवाई होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एमपी में कफ सिरप से भी मौत हुई थी, इस बात को भी दबाने की कोशिश हुई थी.