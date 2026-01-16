महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों की मतगणना शुरू होते ही शुरुआती रुझान आने लगे हैं. पहले ट्रेंड्स में कई शहरों में कांटे की टक्कर दिख रही है, जबकि कुछ जगहों पर सत्ताधारी दलों ने बढ़त बना ली है. ठाणे, नागपुर, भिवंडी, पिंपरी-चिंचवड़ में बीजेपी आगे चल रही है.

शुक्रवार (16 जनवरी) को सुबह 10 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिन भर में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. इन चुनावों में कुल 2,869 सीटों के लिए मतगणना की जा रही है, जिस पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है.

29 नगर निगमों के लिए मतगणना

इन नगर निकाय चुनावों में शहरी सरकार की दिशा तय होगी. अलग-अलग नगर निगमों में पार्षद पद के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में थे. खास तौर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी का चुनाव हमेशा की तरह सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसे देश का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है.

बीएमसी क्षेत्र के 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतगणना के जरिए होगा. बीते गुरुवार, 15 जनवरी को मतदान संपन्न हुआ था, जिसमें मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पूरे चुनाव में करीब 3.48 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो शहरी राजनीति में लोगों की दिलचस्पी को दिखाता है.

मुंबई से करीब 1,700 उम्मीदवारों और पुणे से 1,166 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है. इन दोनों शहरों में मुख्य राजनीतिक दलों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, इसलिए नतीजों को लेकर उत्सुकता ज्यादा है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं. मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों समेत 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पूरे बीएमसी क्षेत्र के लिए 23 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है.

बीएमसी के 227 चुनाव प्रभागों के लिए 23 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. मतगणना को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कुल 2,299 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.