महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव रुझान: अजित-शरद पवार का खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस समेत ये बड़े दल 10 के आंकड़े से नीचे
Maharashtra Municipal Corporation Elections 2026: शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है. कांग्रेस को धारावी से पहली जीत मिली है. पुणे में बीजेपी को बढ़त. पिंपरी-चिंचवड में कड़ा मुकाबला है.
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 के शुरुआती दो घंटों के रुझान सामने आ चुके हैं. अब तक 227 में से 85 सीटों के रुझान आ गए हैं. इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आगे या जीत दर्ज कर चुकी है. शिवसेना (शिंदे गुट) 12 सीटों पर, जबकि शिवसेना (उद्धव गुट) 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
मनसे को 6 सीटों पर बढ़त मिली है. कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और अन्य दल व निर्दलीय मिलकर 7 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. राष्ट्रवादी के दोनों धड़े फिलहाल खाता नहीं खोल पाए हैं.
कांग्रेस के लिए राहत की खबर
बीएमसी का पहला घोषित परिणाम कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया. कांग्रेस प्रत्याशी आशा काले ने जीत दर्ज की, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. लंबे समय से कमजोर मानी जा रही कांग्रेस के लिए यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली मानी जा रही है.
पुणे में भाजपा को शुरुआती बढ़त
राज्यभर की नजरें पुणे नगर निगम पर टिकी रहीं. मतगणना शुरू होने के दो घंटे के भीतर भाजपा 32 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं दोनों राष्ट्रवादी पार्टियां मिलकर 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और राष्ट्रवादी खेमे के बीच माना जा रहा है. शुरुआती रुझानों में भाजपा को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है, हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है.
पिंपरी चिंचवड नगर निगम में पहले घंटे से ही भाजपा और राष्ट्रवादी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. दोनों दल लगभग बराबर सीटों पर आगे चल रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है.
अभी ये सिर्फ शुरुआती दो घंटों के रुझान हैं. जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, तस्वीर साफ होती जाएगी. फिलहाल मुंबई में बहुकोणीय मुकाबला, पुणे में भाजपा की बढ़त और पिंपरी-चिंचवड में कड़ा संघर्ष चुनावी दिन को और दिलचस्प बना रहा है. राज्य के कई जिलों में कांटे की टक्कर बनी हुई है.
