Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 21 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के शक में एक अन्य लड़की पर हमला कर उसके बाल काट दिए. इस वारदात में आरोपी लड़की की सहेलियां भी शामिल थीं, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता (20 साल) की पहचान कुछ समय पहले आरोपी लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से हुई थी. आरोपी का बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता के संपर्क में था और बातचीत के दौरान उसने पीड़िता के बालों की तारीफ अपनी गर्लफ्रेंड के सामने की थी. इतना ही नहीं, उसने पीड़िता से मिलने की बात भी कही थी, जिससे आरोपी लड़की के मन में शक पैदा हो गया और वह गुस्से में आ गई.

धोखे से घर में घुसकर काटने लगी बाल

बताया जा रहा है कि 25 मार्च 2026 की रात करीब 12:30 बजे आरोपी लड़की अपनी दो सहेलियों के साथ वर्सोवा स्थित पीड़िता के घर पहुंची. उसने दरवाजे की घंटी बजाई. पीड़िता को लगा कि आइसक्रीम की डिलीवरी आई है, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आरोपी ने उसे बाहर खींच लिया और कैंची से उसके बाल काटने शुरू कर दिए.

बाल काटकर बनाया वीडियो, फिर दी धमकी

इस दौरान आरोपी की सहेलियों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया. बाल काटने के बाद आरोपी ने “हेयर, नो हेयर” कहते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और कटे हुए कुछ बाल लेकर मौके से फरार हो गई. पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुकी थी.

घटना की शिकायत मिलने के बाद वर्सोवा पुलिस ने 26 मार्च को आरोपी लड़की और उसकी सहेलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हमला प्रेम संबंधों को लेकर पैदा हुए शक के कारण किया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.