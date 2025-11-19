हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BMC चुनाव में अकेले लड़ेगी सपा, अबू आजमी ने 150 उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान

महाराष्ट्र: BMC चुनाव में अकेले लड़ेगी सपा, अबू आजमी ने 150 उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान

Mumbai BMC Election: महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस-शिवसेना UBT के बाद अब सपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. साथ ही अबू आजमी ने 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्फा | Updated at : 19 Nov 2025 08:59 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अकेले लड़ेगी. 

उन्होंने बताया कि पार्टी मुंबई में लगभग 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा. आज़मी ने कहा कि 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक पार्टी अपने प्रत्याशियों का निवेदन स्वीकार कर स्क्रूटिनी करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी उन्हीं वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी जहां पार्टी की पकड़ मजबूत है और जीत की संभावना है.

सपा नेता ने कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी पर बोला हमला

उन्होंने कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछली बार हुए समझौते में समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात किया गया. विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन की अंतिम तारीख तक पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई और बाद में दो सीटें दे दी गईं, वह भी बिना किसी चर्चा के. 

उन्होंने कहा कि अब पार्टी महाराष्ट्र में अपने फैसले खुद करेगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी है, हालांकि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष दलों से समझौते की संभावना खुली है.

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर क्या बोले अबू आजमी?

अपने विधानसभा क्षेत्र गोवंडी की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए आज़मी ने कहा कि इलाके की गलियों की दुर्दशा गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने फंड देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कहा गया कि धनराशि लाडली बहन योजना में खर्च हो गई है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल से चुनाव न होने के चलते नगर निगम और अन्य जिलों की स्थिति बेहद खराब हो गई है.आज़मी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के पूर्व नगरसेवकों को फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि अजीत पवार गुट या शिंदे सेना में शामिल होने वाले नेताओं को तत्काल फंड मुहैया कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह भेदभाव खत्म होना चाहिए क्योंकि पूर्व नगरसेवक अपने क्षेत्रों की समस्याएं बेहतर समझते हैं.

कांग्रेस की हार पर क्या बोले अबू आजमी?

अबू आज़मी में कांग्रेस की लगातार चुनावों में हार पर टिप्पणी करते हुए कहा की कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है. कांग्रेस को अपने संगठन में बदलाव और सुधार करनी चाहिए. अगर चुनाव से पहले एलायंस अच्छे से होता था तो परिणाम अच्छे आते हैं. अलायंस में कांग्रेस हमको नहीं बुलाती हैं, संयम रखना चाहिए. 

उन्होंने आगे कहा कि एमएनएस ने उत्तरभार्तियों का बड़ा अपमान किया , उनके साथ जो जाएगा , उनका नुकसान होगा. मुंबई के स्लम इलाके में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा. समाजवादी पार्टी वंचित दलित पिछड़ों की पार्टी है ,बीएमसी में नगरसेवकों की सीट का रिजर्वेशन कम से कम 1 साल पहले घोषित होनी चाहिए, जिससे कैंडिडेट तैयारी कर सकें. 

उन्होंने जनता से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और विकास के मुद्दों पर खड़े होने की अपील की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, विधायक रईस शेख सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 19 Nov 2025 08:59 PM (IST)
BMC Abu Asim Azmi MAHARASHTRA NEWS SAMAJWADI PARTY MUMBAI NEWS
