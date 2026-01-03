हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mumbai: EMI भरने का दवाब, नशे में मारपीट, गर्भवती महिला कांस्टेबल पर पति ने किया हमला, FIR दर्ज

Mumbai: EMI भरने का दवाब, नशे में मारपीट, गर्भवती महिला कांस्टेबल पर पति ने किया हमला, FIR दर्ज

Mumbai News: महाराष्ट्र के मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां महिला पुलिस कांस्टेबल के पति के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 Jan 2026 01:14 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र में मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां 37 साल की गर्भवती महिला पुलिस कांस्टेबल के पति के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. यह महिला पुलिस कांस्टेबल अंधेरी पुलिस स्टेशन में कार्यरत है.

आरोप है कि यह घटना लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण हुई है. इस मामले में पति की मां और तीन बहनों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, जिन पर पिछले कई सालों से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है.

ससुराल वालों ने पति को भड़काया

एफआईआर के मुताबिक, वनिता हजारे ने 2021 में 37 साल के विनायक घाडगे से शादी की थी. घाडगे ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है. शादी के शुरुआती दौर में अपनी ड्यूटी शिफ्ट में होने के कारण, उसे ससुराल वालों से खाना बनाने और मायके से सोना न लाने के कारणों पर बार-बार ताने मारे जाते थे. उसने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसके पति को भड़काया है और वह शराबी है.

नशे में महिला के साथ गाली-गलौज करता था पति

लगातार उत्पीड़न से तंग आकर वह अपनी चार साल की बेटी के साथ अंधेरी के पुलिस क्वार्टर में रहने चली गई. कुछ दिनों बाद घाडगे भी वहां रहने आया. हालांकि, चार-पांच महीने बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आया और नशे में उसके साथ गाली-गलौज कर वेतन की मांग करने लगा, जैसा कि उसने शिकायत में बताया है.

ईएमआई भरने का दबाव डाला

एफआईआर के मुताबिक, घाडगे ने पनवेल में एक ट्रक और एक फ्लैट खरीदा था और घर का खर्च चलाने वाली हजारे पर ही ईएमआई भरने का दबाव डाल रहा था. उसने बताया कि ईएमआई भरने से इनकार करने पर मारपीट और धमकियां दी जाती थीं. 30 दिसंबर को गुस्से में घाडगे सीधे अंधेरी पुलिस स्टेशन आया. उसने गिरवी रखे सोने को छुड़ाने के लिए फिर से पैसों की मांग की.

इनकार करने पर उसने उस पर हमला किया और आरोप है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट उसके सिर पर लगा. एक अन्य पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप कर आरोपी को वहां से भगा दिया. शिकायत के आधार पर, पति विनायक घाडगे, सास परुबाई, और बहुएं भाग्यलक्ष्मी, वैशाली और उज्ज्वला जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूर व्यवहार) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Published at : 03 Jan 2026 01:14 PM (IST)
