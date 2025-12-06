Maharashtra News: आम नागरिक हों या बिज़नेसमैन, बैंक अकाउंट होल्डर्स अपने सोने के सिक्के और ज़रूरी कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं. बैंक की कुशलता पर भरोसा करके कस्टमर निश्चिंत रहता है और मानता है कि ये सामान सुरक्षित है. लेकिन, जब बैंक लॉकर से सोने के सिक्के गायब हो जाते हैं, तो हर कोई हैरान रह जाता है.

हाल ही में एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आई है, यहां शिवसेना नेताओं और पूर्व MLA के कीमती सामान और रिवॉल्वर बैंक लॉकर से चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया है. शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर कृष्णा हेगड़े के बैंक लॉकर में चोरी की घटना सामने आई है और लॉकर में रखे कीमती सामान और रिवॉल्वर चोरी हो गए हैं. इस बारे में कृष्णा हेगड़े ने मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

लॉकर में रखा सामान कैसे गायब हुआ?

कर्नाटक बैंक की विले पार्ले ईस्ट ब्रांच में बैंक के शिवसेना लीडर के कीमती सामान और हथियार लॉकर से चोरी हो गए. कृष्णा हेगड़े ने सितंबर में बैंक में कीमती गहने और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर जमा की थी. लेकिन, अब जब ये सभी सामान बैंक लॉकर से गायब हैं तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया है. विले पार्ले पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि चोरी किसने की? लॉकर में रखा सामान असल में कैसे गायब हुआ, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

कुछ पैसे और कीमती सामान गायब

इस बीच, कृष्णा हेगड़े और उनका परिवार पिछले 40 सालों से कर्नाटक बैंक में बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. 19 सितंबर, 2025 को कृष्णा हेगड़े बैंक की विले पार्ले ईस्ट ब्रांच गए और अपने बैंक लॉकर में कीमती सामान और पैसे रख दिए. उसके बाद, 22 अक्टूबर, 2025 को वह फिर से बैंक ब्रांच गए. उस समय उन्होंने बैंक लॉकर खोला तो उन्हें कुछ गड़बड़ मिली और देखा गया कि कुछ पैसे और कीमती सामान गायब थे. उन्होंने इस बारे में ब्रांच मैनेजर मनीष कुमार क्लस्टर मैनेजर हरि सरीन और DGM राजगोपाल भट्ट के साथ मीटिंग की, लेकिन कृष्णा हेगड़े ने कहा कि उन्हें सही जवाब नहीं मिला.