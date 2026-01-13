आज (13 जनवरी) महानगर पालिका चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में राजनीतिक दल एक-दूसरे पर हमले तेज कर चुके हैं. हर पार्टी अपने पास मौजूद जानकारी, कटाक्ष और नए मुद्दों को हथियार बनाकर विरोधियों को घेरने में जुटी है.

इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सचिन सावंत ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है. इस पोस्ट में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के साथ भारत के बड़े बुकी माने जाने वाले और मकोका के आरोपी सोनू जलान की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं.

आता मंगल प्रभात लोढांना मत मिळवण्यासाठी बुकीची व मकोका आरोपीची गरज लागली का? pic.twitter.com/yuzrVq6Qqm — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) January 13, 2026

तस्वीर को लेकर सावंत ने खड़े किए राजनीतिक और नैतिक सवाल

सचिन सावंत ने अपनी पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अब बीजेपी चुनाव में ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक और नैतिक सवाल उठाए हैं.

गौरतलब है कि पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू जलान लंबे समय से सट्टेबाजी के धंधे से जुड़ा रहा है. बताया जाता है कि वह पिछले एक दशक से अधिक समय से भारत और विदेशों में सट्टा रैकेट चला रहा था. जांच के दौरान पुलिस को उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी सहयोगियों से होने के संकेत भी मिले थे.

कई देशों में सट्टा लगाने में सक्रिय था सोनू जलान- सचिन सावंत

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनू जलान ने ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचने के दौरान सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखा था और धीरे-धीरे बड़े बुकी नेटवर्क से जुड़ गया. वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई और श्रीलंका जैसे देशों में भी सट्टा लगाने में सक्रिय था.बाद में कई बड़े बुकी तथा बॉलीवुड से जुड़े लोगों के संपर्क में आया. चुनावी प्रचार के अंतिम दिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार जताए जा रहे हैं.

