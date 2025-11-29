Maharashtra: पत्नी के रंग को लेकर मारता था ताना, अदालत ने हर महीने 25 हजार रुपए देने को कहा

Maharashtra News: पत्नी के रंग, बाल और ड्रेसिंग सेंस पर ताने मारने वाले पति को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है. महाराष्ट्र के मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने इस तरह के व्यवहार को साफ तौर पर मानसिक उत्पीड़न का नाम दिया और साथ ही घरेलू हिंसा कानून के तहत पति को हर महीने 25 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया. यह फैसला गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत मजिस्ट्रेट एसआर निमसे ने सुनाया है. महिला ने घरेलू हिंसा कानून की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत पाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी.

महिला ने 60 हजार रुपये का गुजारा भत्ता मांगा

पीड़ित महिला ने 2005 के घरेलू हिंसा कानून की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत पाने के लिए गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर की थी. उसने हर महीने 60 हजार रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन प्रतिवादी पति की आर्थिक स्थिति और याचिकाकर्ता महिला की जरूरत को देखते हुए अदालत ने हर महीने 25 हजार रुपये का गुजारा भत्ता मंजूर किया है.

पति ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया

इनकी शादी 4 दिसंबर 2016 को हुई थी और 20 अगस्त 2022 को दोनों अलग हो गए थे. महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ-साथ बार-बार रंग, बाल और उसके कपड़ों के चुनाव पर ताने मारे जाते थे. यह घरेलू उत्पीड़न होने का दावा करते हुए महिला ने गुजारा भत्ता के लिए अदालत में गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की. इस पर पति को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं.

पत्नी की देखभाल करना पति का कर्तव्य है- अदालत

पत्नी चाहे कितने भी पैसे कमाती हो, पति को उसकी देखभाल करने के प्रति कर्तव्य से इनकार नहीं किया जा सकता है. पत्नी की आय गुजारा भत्ता के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती. गुजारा भत्ता एक स्वतंत्र अधिकार है. इस पर वैवाहिक आरोपों से अलग विचार किया जाना चाहिए. साथ ही, पति केवल नौकरी से इस्तीफा देने की बात कहकर पत्नी की देखभाल करने के कर्तव्य से भाग नहीं सकता, ऐसा निरीक्षण गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने दर्ज किया है.