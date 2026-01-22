Maharashtra: स्कूल में शर्मनाक हरकत, प्रिंसिपल ने महिला टीचर का किया यौन शोषण, फिर की मारपीट

Mumbai Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी पश्चिम के डी.एन. नगर इलाके में एक चौंकाने वाली और आक्रोशित करने वाली घटना सामने आई है. मुंबई महानगर पालिका (NMC) के मराठी माध्यम स्कूल के प्रिंसिपल ने महिला टीचर का यौन उत्पीड़न करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है.

अंधेरी पश्चिम के डी. एन. नगर पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में स्थित मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में यह घटना घटी. पीड़ित 55 साल की महिला टीचर की शिकायत पर स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष राठौड़ के खिलाफ डी.एन. नगर पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है.

धमकी देकर किया यौन उत्पीड़न

महिला टीचर के दी गई शिकायत के मुताबिक, प्रिंसिपल सुभाष राठौड़ ने उसे बार-बार केबिन में अकेले बुलाया. मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करके रिपोर्ट के साथ वरिष्ठों को भेजकर कार्रवाई करने की धमकी देते हुए उन्होंने यौन उत्पीड़न किया, ऐसा आरोप शिकायत में लगाया गया है. साथ ही, क्लास में अध्यापन करते समय प्रिंसिपल बार-बार “चाय लीजिए, फल लीजिए” कहते हुए बुरी नजर से देखते थे, इसका भी उल्लेख शिकायत में है.

गुस्से में महिला पर कुर्सी फेंकी

घटना का चरम 19 तारीख को हुआ. उस दिन प्रिंसिपल सुभाष राठौड़ ने महिला टीचर के सिर पर थप्पड़ मारा और बालों को छुआ. इसका महिला ने कड़ा विरोध किया. विरोध करने पर गुस्से में प्रिंसिपल ने उस पर कुर्सी फेंककर हमला किया, ऐसा आरोप है. इस हमले में महिला टीचर के एक पैर में चोट आई है.

प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में महिला टीचर की शिकायत पर डी. एन. नगर पुलिस ने प्रिंसिपल सुभाष राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. स्कूल जैसी पवित्र जगह पर हुई इस घटना से इलाके में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.