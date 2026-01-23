Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के मलाड पूर्व में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 20 साल के लड़के ने ढाई महीने के मासूम कुत्ते के पिल्ले के साथ क्रूरता की और उसका यौन उत्पीड़न किया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. वहीं, इस मामले में कुत्ते का पिल्ला गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है.

बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन वह इतना घिनौना है कि एबीपी न्यूज़ आपको नहीं दिखा सकता है. घटना के चलते नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. मूक जानवर पर हुए इस अत्याचार से न केवल पशु प्रेमी, बल्कि आम आदमी का भी दिल दहल गया है. विकास बेसकार पासवान उस वहशी का नाम है.

सार्वजनिक शौचालय में अमानवीय कृत्य

मलाड पूर्व के कुरार गांव के एक सार्वजनिक शौचालय में यह चौंकाने वाली घटना घटी. 20 साल के वहशी ने अपनी विकृत मानसिकता का भयावह रूप दिखाते हुए, बोल न सकने वाले और विरोध न कर सकने वाले मासूम पिल्ले का यौन उत्पीड़न किया. अत्याचार के बाद भी उसकी क्रूरता नहीं रुकी, उसने उस पिल्ले को बेरहमी से पीटा.

इस अमानवीय घटना की जानकारी ‘प्योर एनिमल लवर्स फाउंडेशन’ नामक पशु प्रेमी संस्था को मिलते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. इस बीच इस विकृत कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया.

पुलिस की तत्काल कार्रवाई

वायरल वीडियो के आधार पर पशु प्रेमी कार्यकर्ता और मुंबई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस के पहुंचने पर आरोपी सार्वजनिक शौचालय में अंदर से दरवाजा बंद करके छिपा हुआ था. काफी देर तक दरवाजा न खोलने पर आखिरकार पुलिस ने बल प्रयोग कर दरवाजा खोला.

अर्धनग्न अवस्था में आरोपी मिला

दरवाजा खुलते ही आरोपी अर्धनग्न अवस्था में मिला. पुलिस ने उसे घटनास्थल पर ही हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. इस घटना से पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई. अत्यंत गंभीर रूप से घायल अवस्था में उस मासूम पिल्ले को तुरंत पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की लगातार निगरानी में इलाज चल रहा है और पिल्ले की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

पशु प्रेमियों और नागरिकों का तीव्र आक्रोश

इस घटना के बाद पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कठोर सजा की जोरदार मांग

यह केवल एक पिल्ले पर अत्याचार की घटना नहीं है, बल्कि समाज में विकृत मानसिकता का खतरनाक संकेत है. आज मूक जानवरों पर अत्याचार करने वाली मानसिकता कल इंसान को भी निशाना बना सकती है, ऐसा इशारा पशु प्रेमियों ने दिया है. ऐसे वहशियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मूक जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी जोरदार मांग सभी स्तरों से हो रही है.