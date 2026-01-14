Mumbai: मुंबई लोकल में लटककर शख्स ने की यात्रा, अचानक छूटा हाथ, फिसलने से हुई दर्दनाक मौत
Mumbai News: मुंबई की फेमस लोकल ट्रेन में एक दुखद हादसा हो गया. यहां एक व्यक्ति चलती लोकल ट्रेन से गिर गया, जिसके चलते उसको गंभीर चोंटे आई और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.
Mumbai Local Train Accident: महाराष्ट्र के मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में एक और दुखद हादसा हो गया, यहां मध्य रेलवे पर नाहूर स्टेशन के पास चलती लोकल से गिरकर मनीष बालू लोखंडे की मौत हो गई.
मनीष बालू लोखंडे माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में तकनीशियन के पद पर काम करता था. उसने कुर्ला से बदलापुर के लिए लोकल पकड़ी. भारी भीड़ के कारण उसे दरवाजे पर लटकना पड़ा. लोकल दोपहर 1.50 बजे के आसपास नाहूर स्टेशन के पास पहुंची, तभी मनीष का संतुलन लोकल से बिगड़ गया और वह पटरियों पर गिर गया, इस दौरान मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं.
इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई
रेलवे पुलिस के साथ रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने मनीष को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. हालांकि, रेलवे पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. इस घटना पर दुख व्यक्त किया जा रहा है.
मुंबई लोकल की कड़वी सच्चाई
मध्य रेलवे पर पटरियों सहित सिग्नल के रखरखाव और मरम्मत के लिए हर रविवार को मेगाब्लॉक की घोषणा की जाती है. इस दौरान लोकल यातायात पूरी तरह से ठप हो जाता है, जिसके बाद इसका बड़ा खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो जाती है. नतीजतन, यात्रियों को दोपहर में भी दरवाजे पर लटककर यात्रा करनी पड़ती है. ऐसे में मनीष बालू लोखंडे की दुर्घटना में हुई मौत को रेलवे कर्मचारियों ने रविवार ब्लॉक का शिकार बताया है.
यह भी पढ़ें -
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL