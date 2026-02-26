एक्सप्लोरर
इस्त्री से जलाया, डंडों से पीटा और भूखा रखा, हैवान पिता ने 9 साल के मासूम पर किया जुल्म, मां कैंसर से मरी
Maharashtra News: मुंबई के भाईंदर पूर्व में 9 साल के बच्चे ने पिता पर बेरहमी से मारपीट और अमानवीय उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसमें गर्म इस्त्री से जलाने और भूखा रखने के निशान शामिल हैं.
Mumbai News: महाराष्ट्र के मुंबई के भाईंदर पूर्व से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. महज 9 साल के एक बच्चे ने अपने ही पिता पर अमानवीय शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. बच्चे के शरीर पर गर्म इस्त्री से जलाने के निशान, डंडे से पिटाई और भूखा रखने के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
