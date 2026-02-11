Maharashtra: मुंबई में 19 साल की लड़की के गले और चेहरे पर मारी गोली, पुलिस को लव ट्रायंगल का शक

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के गोवंडी शिवाजीनगर इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मंगलवार दोपहर के आसपास 19 साल की शिफा शेख की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सहमे हुए हैं.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में लव ट्रायंगल से हत्या का संदेह जताया गया है. जानकारी के मुताबिक, शिफा कमला रमण नगर में परिवार के साथ रहती थी. वह नादिम नाम के एक युवक के साथ रिश्ते में थी. साथ ही नादिम का एक अन्य लड़की के साथ भी संबंध होने की जानकारी सामने आई है.

गर्दन और गाल पर गोलियां लगीं

इस मामले में 25 साल की लड़की और 23 साल का लड़के को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, शिफा नाश्ते के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर गोलियां चलाईं. उसकी गर्दन और गाल पर गोलियां लगीं. गोली की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत शताब्दी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है, लेकिन इस घटना से इलाके में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और डर का माहौल है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें -

घर में पिता का पार्थिव शरीर और आंखों में आंसू... पापा की मौत वाले दिन बेटी ने दिया12वीं का एग्जाम

पत्नी से थे प्रेम संबंध, पति ने हत्या कर 191 किमी दूर कुएं में फेंका प्रेमी का शव, पुलिस हवलदार निकला आरोपी