Maharashtra: एक जिद और उजड़ गया परिवार! मोबाइल न मिलने पर फंदे से लटक गया 14 साल का लड़का

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिला के मोहोल तालुका स्थित पेनुर गांव में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किए जाने पर 14 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान यशराज धर्मराज डोके के रूप में हुई है. यह घटना 1 मार्च की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यशराज अपने परिवार के साथ रहता था और उसके पिता खेती करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं. घटना वाले दिन यशराज ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की जिद की थी, लेकिन परिवार के मना किए जाने पर वह घर के एक कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

दरवाजा तोड़ते ही फंदे पर लटका मिला बच्चा

काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड की मदद से दरवाजा तोड़ा. दरवाजा खोलते ही यशराज को घर के लोहे के एंगल से साड़ी के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया. परिजन उसे तुरंत पेनुर के एक निजी अस्पताल ले गए और वहां से मोहोळ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस मामले की जांच कर रही

इस मामले में यशराज के चाचा आबा दत्तात्रय डोके की शिकायत पर मोहोल पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने देने की वजह से उसने यह कदम उठाया. फिलहाल पुलिस कांस्टेबल नाले मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें -

Mumbai news: ईरान-इजराइल जंग को लेकर मुंबई में प्रदर्शन, पुलिस ने अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश

Nagpur News: नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार, फरार मालिक की तलाश