हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई के एक प्राइवेट बैंक में 2000 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा, टॉप मैनेजमेंट ने मानी हेरफेर की बात

मुंबई के एक प्राइवेट बैंक में 2000 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा, टॉप मैनेजमेंट ने मानी हेरफेर की बात

Mumbai News: मुंबई में EOW ने इंडसइंड बैंक में 2,000 करोड़ रुपये की अकाउंटिंग गड़बड़ी की जांच की. पूर्व सीईओ और टॉप अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए. अधिकारियों पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक है.

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Sep 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच में, इंडसइंड बैंक में 2,000 करोड़ रुपये की अकाउंटिंग गड़बड़ी से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि बैंक के तत्कालीन टॉप मैनेजमेंट के कुछ अधिकारियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि बैंक की अकाउंटिंग बुक्स में जानबूझकर एडजस्टमेंट किए गए थे.

सूत्रों के मुताबिक, EOW ने पिछले सप्ताह बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कथपालिया, पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना और पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी गोविंद जैन के बयान दर्ज किए हैं. इनमें खासतौर पर अरुण खुराना की भूमिका को अहम मानते हुए, उन्हें दोबारा समन भेजा गया है.

बैंक खातों में एडजस्टमेंट्स से स्टॉक वैल्यूएशन प्रभावित

जांच अधिकारियों को शक है कि इन एडजस्टमेंट्स के जरिए बैंक के शेयर मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए, जिससे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाया. आरोप है कि इस अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर अधिकारियों ने सैकड़ों करोड़ रुपये का लाभ कमाया.

EOW की जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक के खातों में दो अलग-अलग हेडिंग्स के तहत एडजस्टमेंट्स किए गए, जिनका सीधा असर स्टॉक वैल्यूएशन पर पड़ा. हालांकि, कुछ पूर्व अधिकारियों ने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है, लेकिन एजेंसी अब इन विरोधाभासी बयानों की गहन पड़ताल कर रही है.

बयानों के आधार पर पूर्व टॉप अधिकारियों को समन भेजा गया

जानकारी के मुताबिक, EOW जल्द ही कानूनी विशेषज्ञों और वित्तीय विश्लेषकों की राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी. गौरतलब है कि यह गड़बड़ी सबसे पहले बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में सामने आई थी, जो बाद में माइक्रोफाइनेंस कारोबार तक फैल गई.

इसी विवाद के बाद, अप्रैल 2025 में, सीईओ सुमंत कथपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अब तक, EOW सात से आठ कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है और इन्हीं बयानों के आधार पर पूर्व टॉप अधिकारियों को समन भेजा गया है.

अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे, और पूछताछ के लिए कई अधिकारियों को फिर से बुलाया जा सकता है.

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
EOW MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1: 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
रिलेशनशिप
Relationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget