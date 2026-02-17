मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने 16 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹48,072.57 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है. साल 2017–18 के बाद पहली बार यह बजट अधिशेष में रहा है और प्राधिकरण को ₹17 लाख का सरप्लस हासिल करने में सफलता मिली है. विशेष बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में किए गए सतत प्रयासों और वित्तीय अनुशासन के कारण साल 2024–25 में ₹7,468 करोड़ के घाटे में रहे बजट को इस वित्तीय वर्ष में अधिशेष में बदलने में सफलता प्राप्त हुई है.

₹48,072.57 करोड़ की अनुमानित आय और ₹48,072.40 करोड़ के प्रस्तावित व्यय के साथ बजट में ₹17 लाख के सरप्लस का अनुमान जताया गया है. यह सरप्लस जमीन के बेहतर उपयोग से आय बढ़ाने, अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (यूटीएफ) को मजबूती, परियोजना आधारित राजस्व में सुधार और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का परिणाम है. परियोजनाओं के लिए 87 फीसदी बजट आवंटन.

विकास को प्राथमिकता देने वाली शासन शैली का संकेत देते हुए कुल ₹42,026.14 करोड़, यानी कुल व्यय का 87.42%, विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है. इससे बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के प्रति एमएमआरडीए की प्रतिबद्धता साफ झलकती है.

वित्त वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तावित ₹48,072.57 करोड़ का बजट प्रावधान, 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹30,316.18 करोड़ की तुलना में 58.57% अधिक है. वहीं ₹48,072.40 करोड़ का प्रस्तावित व्यय, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान ₹31,313.13 करोड़ से 53.52% ज्यादा है.

इस स्तर का विस्तार और उसके साथ बनी सरप्लस स्थिति, एमएमआरडीए की वित्तीय दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है. वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2026–27 के दौरान प्राधिकरण ने अधिकांश वर्षों में घाटा दर्ज किया, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹0.17 करोड़ के मामूली अधिशेष के साथ वित्तीय संतुलन प्राप्त किया गया.

मुंबई महानगरीय क्षेत्र का रूपांतरण

2026–27 का बजट क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है, जिसमें परिवहन, आर्थिक विकेंद्रीकरण, जल सुरक्षा, जलवायु के अनुरूप तैयारी और आवास सुधार पर एक साथ काम करने पर जोर दिया गया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2017–18 के बाद एमएमआरडीए का यह पहला सरप्लस बजट संस्थागत स्तर पर एक अहम उपलब्धि है. यह बजट वैश्विक निवेशकों के भरोसे और अवसंरचना आधारित दीर्घकालीन विकास दृष्टि को दर्शाता है. इसके माध्यम से मुंबई महानगरीय क्षेत्र को एक आधुनिक, निवेश के लिए तैयार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहरी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री एवं एमएमआरडीए के अध्यक्ष श्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "बजट का 87 प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना केंद्रित और जवाबदेह शासन को दर्शाता है। ग्रोथ हब संकल्पना के तहत एमएमआरडीए ने सुनियोजित क्षेत्रीय विस्तार के लिए एक नया मानक स्थापित किया है."

एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी (आईएएस) ने कहा, "यह सरप्लस बजट वित्तीय अनुशासन, संतुलित पूंजी जुटाने और निरंतर अवसंरचना विकास का परिणाम है. एक ओर जहां हम कनेक्टिविटी का विस्तार कर रहे हैं, वहीं मुंबई 3.0 के माध्यम से विकास का विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूत किया जा रहा है. यह बजट वित्तीय दबाव की स्थिति से वित्तीय स्थिरता की ओर बदलाव को दर्शाता है, जबकि बड़े पैमाने पर विकास की गति बनी हुई है."

एमएमआर का पुनर्गठन

शहर के भीतरी हिस्सों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और शहरों के बीच तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एमएमआरडीए उच्च क्षमता वाली भूमिगत परिवहन अवसंरचना का लगातार विस्तार कर रहा है.

आवंटन (₹ करोड़ में) ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव कोस्टल रोड तक भूमिगत सुरंग – ₹1,250.00, गायमुख से फाउंटेन होटल तक भूमिगत सुरंग – ₹75.00, ठाणे–बोरीवली चार लेन भूमिगत सुरंग – ₹3,029.51 और मुंबई इंटीग्रेटेड टनल (बीडब्ल्यूएसएल–बीकेसी–एचएसआर–टी2 कनेक्टिविटी) – ₹1,189.00 का प्रावधान है. ये परियोजनाएं लंबे समय में ट्रैफिक का दबाव कम करने और पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की रणनीति का अहम आधार हैं.

प्रमुख सड़क कॉरिडोर और मल्टी-रिंग रोड नेटवर्क

बजट में मल्टी-रिंग रोड योजना को और मजबूती दी गई है, जिससे ट्रैफिक का बेहतर वितरण हो सके और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख कॉरिडोर को समर्थन मिल सके.

आवंटन (₹ करोड़ में)

• एमटीएचएल से मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे लिंक – ₹603.00

• आनंद नगर से साकेत एलिवेटेड रोड – ₹880.12

• ठाणे कोस्टल रोड (बालकुम–गायमुख) – ₹1,025.77

• फाउंटेन होटल से भायंदर एलिवेटेड रोड – ₹75.00

• कल्याण रिंग रोड – ₹600.00

• वर्ली–शिवडी एलिवेटेड कॉरिडोर – ₹936.07

• विस्तारित मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजनाएं – ₹2,362.20

• मुंबई–वधावन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर (उत्तन–विरार सी लिंक) – ₹2,000.00

• मुंबई–समृद्धि एक्सप्रेसवे: साकेत से आमणे लिंक रोड – ₹500.00

• ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तार: छेड़ा नगर, घाटकोपर से ठाणे – ₹1,106.75

• कल्याण–मुरबाड़ से बदलापुर रोड तक, वालधुनी नदी के समांतर एलिवेटेड रोड – ₹200.00

• गायमुख से पायेगांव खाड़ी पुल – ₹682.10

• कसारवडवली, ठाणे से खारबाव खाड़ी पुल – ₹840.71

• कोलशेत, ठाणे से काल्हेर, भिवंडी खाड़ी पुल – ₹105.51

• एनएच-4 से काटई नाका तक एलिवेटेड रोड – ₹900.00

कुल – ₹12,816.53

विकास केंद्रों के जरिए एमएमआर को नया स्वरूप (मुंबई 3.0)

बजट में ग्रोथ हब फ्रेमवर्क के तहत नियोजित शहरी विस्तार को गति देते हुए आर्थिक विकेंद्रीकरण को मजबूती दी गई है.

आवंटन (₹ करोड़ में)

• केएससी (करनाला–साई–चिरनेर) न्यू टाउन – ₹4,000.00

• रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर – ₹500.00

• खारबाव इंटीग्रेटेड बिजनेस पार्क – ₹100.00

कुल – ₹4,600.00

मुंबई 3.0 के लिए ₹4,000 करोड़ का आवंटन एमएमआर के अगले शहरी विस्तार चरण की शुरुआत को दर्शाता है. इसका उद्देश्य मुंबई पर ट्रैफिक का दबाव कम करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और नीति आयोग की ग्रोथ हब संकल्पना के अनुरूप संगठित रोजगार तंत्र विकसित करना है.

एमएमआर एकीकृत मेट्रो नेटवर्क

एमएमआरडीए एक ही एजेंसी के माध्यम से देश के सबसे बड़े मेट्रो विस्तार कार्य को आगे बढ़ा रहा है.

प्रमुख कॉरिडोर:

• मेट्रो लाइन 2ए (डी.एन. नगर–दहिसर) – ₹45.19 करोड़

• मेट्रो लाइन 2बी (डी.एन. नगर–मंडले) – ₹1,224.60 करोड़

• मेट्रो लाइन 4 (वडाला–कासारवडवली) – ₹3,630.71 करोड़

• मेट्रो लाइन 4ए (कासारवडवली–गायमुख) – ₹176.54 करोड़

• मेट्रो लाइन 5 (ठाणे–भिवंडी–कल्याण) – ₹1,309.30 करोड़

• मेट्रो लाइन 5ए (विस्तार) दुर्गाडी से उल्हासनगर – ₹183.35 करोड़

• मेट्रो लाइन 6 (स्वामी समर्थ नगर–कांजुरमार्ग) – ₹2,407.78 करोड़

• मेट्रो लाइन 7 (अंधेरी पूर्व–दहिसर पूर्व) – ₹24.05 करोड़

• मेट्रो लाइन 9 एवं 7ए (दहिसर–मीरा-भायंदर / अंधेरी–सीएसटी एयरपोर्ट) – ₹1,151.87 करोड़

• मेट्रो लाइन 10 (गायमुख–मीरा रोड) – ₹100.00 करोड़

• मेट्रो लाइन 12 (कल्याण–तलोजा) – ₹1,054.54 करोड़

• मेट्रो लाइन 13 (घोड़बंदर–विरार) – ₹200.00 करोड़

• मेट्रो लाइन 14 (कांजुरमार्ग–बदलापुर) – ₹500.00 करोड़

• मंडले मेट्रो भवन – ₹403.31 करोड़

• कर्मचारी आवास परियोजना (मालवणी, मालाड और मंडाले) – ₹248.91 करोड़

• कल्याण शिलफाटा जंक्शन से राजनोली चौक, भिवंडी फ्लायओवर – ₹150.00 करोड़

• ट्रांसपोर्ट स्टैक – डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म – ₹25.00 करोड़

• मेट्रो के लिए योजना एवं मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन डिजाइन – ₹919.63 करोड़

• मेट्रो लाइन 7 एलिवेटेड एफओबी – ₹84.10 करोड़

कुल – ₹13,838.88 करोड़

मेट्रो का यह विस्तार पूरे क्षेत्र में उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त करता है और लंबे समय में ट्रैफिक का दबाव कम करने में सहायक होगा.

सामाजिक अवसंरचना और समावेशी शहरी विकास, झुग्गी पुनर्विकास और आवास

आवंटन (₹ करोड़ में)

• माता रमाबाई आंबेडकर नगर एसआरए – ₹551.00

• पुनर्वास और पुनर्स्थापन – ₹150.00

• किफायती किराये का आवास – ₹30.33

कुल – ₹731.33

जल स्रोत और क्षेत्रीय स्थिरता परियोजनाओं में शामिल हैं:

• सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना – ₹267.00 करोड़

• देहरजी मध्यम परियोजना – ₹247.07 करोड़

• पोशिर बांध और अन्य परियोजनाएं – ₹466.80 करोड़

कुल आवंटन – ₹980.87 करोड़

इन परियोजनाओं से मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पालघर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय की जल सुरक्षा को बल मिलेगा.

ग्रीन एमएमआर: जलवायु के अनुरूप भविष्य

मुख्य फोकस क्षेत्र:

• ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर

• एकीकृत कचरा प्रबंधन

• नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

• सतत परिवहन

• मुंबई क्लाइमेट वीक

कुल – ₹250.00 करोड़

इससे बजट में जलवायु से जुड़ी तैयारियों को नियमित रूप से शामिल करने की शुरुआत होती है.

प्रख्यात नेताओं के स्मारक

• इंदु मिल में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भव्य स्मारक – ₹400.00

• मुंबई महापौर निवास में दिवंगत बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक (भाग 1 और 2) – ₹171.50

कुल – ₹571.50

सूचना प्रौद्योगिकी

मुख्य फोकस क्षेत्र:

• इंटीग्रेटेड डिजिटल डिलीवरी प्रोग्राम (IDDP)

• रीजनल इंफॉर्मेशन सिस्टम (RIS)

• ईआरपी सिस्टम और अन्य पहलें

कुल आवंटन – ₹235.34 करोड़

राजस्व संरचना

• ₹48,072.57 करोड़ की अनुमानित आय में शामिल हैं:

• भूमि बिक्री – ₹11,177.95 करोड़

• अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड – ₹6,368.42 करोड़

• ऋण – ₹23,711.16 करोड़

• राज्य अधीन ऋण – ₹3,520.00 करोड़

• परियोजना संचालन से आय – ₹441.71 करोड़

• सरकारी अनुदान और टीडीआर – ₹1,189.14 करोड़

• ग्राउंड रेंट और ब्याज – ₹1,664.19 करोड़

सरप्लस की स्थिति जमीन के बेहतर उपयोग से आय बढ़ाने, अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड को मजबूती देने और संतुलित वित्तीय योजना का परिणाम है.

एमएमआर के लिए एक निर्णायक मोड़

2026–27 का बजट एमएमआरडीए की संस्थागत यात्रा में एक स्थिरीकरण चरण को दर्शाता है, जिसमें वित्तीय संयम और रिकॉर्ड स्तर पर अवसंरचना विकास को एक साथ आगे बढ़ाया गया है.

यह बजट संकेत देता है:

• पांच वर्षों के बाद वित्तीय स्थिरता की ओर वापसी.

• परिवहन कॉरिडोर के विस्तार को गति.

• मुंबई 3.0 को जमीनी स्तर पर लागू करने की शुरुआत.

• जल प्रबंधन और जलवायु के अनुरूप तैयारियों को मजबूती.

• विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास पर जोर.

सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज भर नहीं, यह बजट मुंबई महानगरीय क्षेत्र को आधुनिक, निवेश के अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने का रोडमैप है. यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, निवेश के अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने का एक स्पष्ट रोडमैप है.