देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनावों के नतीजें सामने आ चुके हैं. इनमें महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटें भी शामिल हैं. कुल सीटों में से महा विकास अघाड़ी (MVA) ने 3 और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति गठबंधन ने 2 पर जीत दर्ज की है. इन नतीजों में सत्तापक्ष को बड़ा झटका लगा है तो विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिलने से एक नया राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहा है.

यहां कांग्रेस ने एक औ एनसीपी शरद गुट ने 2 सीटों पर जीत की है. वहीं, बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की है. विपक्ष ने 5 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर साफ कर दिया है कि महा विकास अघाड़ी आगे चलकर सत्तापक्ष की मुश्किलें बढ़ाने वाली है.

MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट

किन सीटों पर कौन जीता?

नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से बीजेपी के कौस्तुभ गावड़े ने जीत दर्ज की है और उन्हें 20 हजार से अधिक वोट मिले हैं. दूसरे स्थान पर शिंदे गुट के सचिन सानप रहे. कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी जीते हैं. अभिजीत ने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहले को 3,271 मतों के अंतर से मात दी है. ये इलाका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृहक्षेत्र भी है इसलिए ये जीत और खास हो जाती है. इससे पहले साल 2020 में अभिजीत वंजारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी.

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से एनसीपी (शरद गुट) की प्रत्याशी हर्षदा देशमुख-जाधव ने बीजेपी उम्मीदवार स्मिता पाटिल-जाधव को 9,928 मतों से हराया है.

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: एनसीपी (शरद गुट) के प्रत्याशी प्रतापसिंह पाटिल ने जीत दर्ज की है. उन्होंने इस सीट से तीन बार के मौजूदा विधायक और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के उम्मीदवार सतीश चव्हाण को हराया है.

पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से बीजेपी के कौस्तुभ गावड़े ने जीत दर्ज की है और उन्हें 20 हजार से अधिक वोट मिले हैं. दूसरे स्थान पर शिंदे गुट के सचिन सानप रहे.

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से शिवसेना (शिंदे गुट) के किरण सरनाईक ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस की अदिति पोहारे के खिलाफ जीत दर्ज की है.

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