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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra MLC Winner List: तीन पर MVA और दो पर महायुति, इन सीटों पर जीता शरद गुट, देखें पूरी लिस्ट

Maharashtra MLC Winner List: तीन पर MVA और दो पर महायुति, इन सीटों पर जीता शरद गुट, देखें पूरी लिस्ट

महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटें में से महा विकास अघाड़ी (MVA) ने 3 और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति गठबंधन ने 2 पर जीत दर्ज की है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनावों के नतीजें सामने आ चुके हैं. इनमें महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटें भी शामिल हैं. कुल सीटों में से महा विकास अघाड़ी (MVA) ने 3 और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति गठबंधन ने 2 पर जीत दर्ज की है. इन नतीजों में सत्तापक्ष को बड़ा झटका लगा है तो विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिलने से एक नया राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहा है.

यहां कांग्रेस ने एक औ एनसीपी शरद गुट ने 2 सीटों पर जीत की है. वहीं, बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की है. विपक्ष ने 5 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर साफ कर दिया है कि महा विकास अघाड़ी आगे चलकर सत्तापक्ष की मुश्किलें बढ़ाने वाली है.

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किन सीटों पर कौन जीता?

नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से बीजेपी के कौस्तुभ गावड़े ने जीत दर्ज की है और उन्हें 20 हजार से अधिक वोट मिले हैं. दूसरे स्थान पर शिंदे गुट के सचिन सानप रहे. कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी जीते हैं. अभिजीत ने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहले को 3,271 मतों के अंतर से मात दी है. ये इलाका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृहक्षेत्र भी है इसलिए ये जीत और खास हो जाती है. इससे पहले साल 2020 में अभिजीत वंजारी  ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी.  

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से एनसीपी (शरद गुट) की प्रत्याशी हर्षदा देशमुख-जाधव ने बीजेपी उम्मीदवार स्मिता पाटिल-जाधव को 9,928 मतों से हराया है. 

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: एनसीपी (शरद गुट) के प्रत्याशी प्रतापसिंह पाटिल ने जीत दर्ज की है. उन्होंने इस सीट से तीन बार के मौजूदा विधायक और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के उम्मीदवार सतीश चव्हाण को हराया है.

पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से बीजेपी के कौस्तुभ गावड़े ने जीत दर्ज की है और उन्हें 20 हजार से अधिक वोट मिले हैं. दूसरे स्थान पर शिंदे गुट के सचिन सानप रहे.

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: इस सीट से शिवसेना (शिंदे गुट) के किरण सरनाईक ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस की अदिति पोहारे के खिलाफ जीत दर्ज की है.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 29 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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