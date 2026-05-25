महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव: सीटों के बंटवारे पर CM फडणवीस का बड़ा बयान, 'मुझे भरोसा है कि...'

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (25 मई) को कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों दल इस पर चर्चा करेंगे.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "इस मामले में हमारी चर्चा अभी चल रही है. शिवसेना के साथ मुख्य रूप से नाशिक और संभाजीनगर इन दो सीटों पर बातचीत हो रही है. वहीं एनसीपी (राष्ट्रवादी) के साथ पुणे सीट को लेकर हमारी चर्चा जारी है."

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'अभी तक अंतिम निर्णय नहीं'

उन्होंने आगे कहा, "हम सब मिलकर इस पर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे. हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा."

पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम पर क्या कहा?

वहीं पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि इस समय एक वैश्विक संकट बना हुआ है, जिसके कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और कई देशों में ईंधन को लेकर इमरजेंसी और लॉकडाउन जैसे हालात हैं. इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, हम अपने यहाँ पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं."

'भविष्य में किल्लत की डर से बढ़ी डिमांड'

सीएम ने आगे कहा, "भविष्य में किल्लत होने के डर से अचानक ईंधन की मांग में 20 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. इस सीजन में किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ईंधन दिया जा रहा है, लेकिन कोई इसका नाजायज फायदा उठाकर जमाखोरी न करे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है."

'घबराकर ईंधन का स्टॉक न करें'

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, "हमारा ईंधन का कुल कोटा पिछले साल के बराबर ही है, इसलिए मेरी सभी से अपील है कि घबराकर जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें. सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और जहां भी भीड़भाड़ की वजह से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है, वहां पुलिस को उचित कार्रवाई करने को कहा गया है."

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