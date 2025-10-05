हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे

'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे

Maharashtra News: मीरारोड में गरबा खेल रहे लोगों पर अंडा फेंके जाने को लेकर मंत्री नितेश राणे ने हिंदू समाज को संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'यह हिंदू राष्ट्र है और पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 05 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई से सटे मीरारोड में नवरात्र के आठवें दिन जे.पी. नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसायटी में गरबा खेल रहे लोगों पर किसी ने अंडा फेंक दिया था, जिससे वहां काफी हंगामा मच गया. इस घटना के बाद कल रात समाज के बड़े नेताओं में से एक मंत्री नितेश राणे ने वहां हिंदू समाज को संबोधित किया और अपने संबोधन में कई विवादित बातें कहीं.

नितेश राणे ने अपने भाषण में कहा, "यह हिंदू राष्ट्र है और यहां पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा और उसके बाद दूसरों का हित देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई छुपकर उनका भाषण सुनने आया है तो उसे यह समझना चाहिए कि यह हिंदू राष्ट्र है. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "यहां अगर किसी भी हिंदू माता बहनों को गलत नजरों से देखा गया तो हम अपनी तीसरी आंख खोलने जानते हैं. यह महादेव की भूमि है और यहां सिर्फ आई लव महादेव चलेगा."

पुलिसकर्मी पर भी बोले नितेश राणे

अपने भाषण में उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी संबोधित किया और कहा, "यहां जो पुलिसकर्मी है उनसे कहूंगा यह देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उनके पास गृह मंत्रालय है, उनका नाम मत खराब करिए. हम मंत्रालय में बैठते हैं, हमें सारी चीज पता चलती है, हमारे पास सारी जानकारी पहुंचती है."

उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, "यह पाकिस्तान इस्लामाबाद नहीं है. अब मुझे भी देखने दो." इसके बाद राणे ने हुल्लड़ बाजी का जिक्र किया और कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी इनका समर्थन करता है तो उनका नाम और फोटो देवेंद्र पंडित को भेज दिया जाएगा. उन्होंने अगली बार आने वाली वराह जयंती के संदर्भ में कहा कि इसे ऐसे मनाओ कि यह लोग आपकी सोसाइटी से भाग जाएं. अपने भाषण में उन्होंने घर में कुत्ता पालने की बात करते हुए कहा, "हम लोग तो कुत्ता पालते हैं ना घर में, मैं कहूंगा एक-दो सूअर भी पाल लो."

'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान है'- नितेश 

नितेश राणे ने मोहसिन को लेकर कहा, "मोहसिन अगर सुन रहा होगा तो ध्यान से सुन, ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान और मोहसिन और मेरे हिंदू समाज में किसी को भी कोई मेरी बहनों की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो फिर तीसरी आंख खोलने हमको भी आती है. यह हिंदुओं की सरकार है और शुक्रवार को कोई तुझे बचाने भी नहीं आएगा, तेरा ऐसा हाल करेंगे कि गैस सिलेंडर भी ऊपर नहीं ले जा पाएगा."

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर फिर से कुछ किया ना इन लोगों ने तो फिर हम बताएंगे, हम किसी के रास्ते में जाते नहीं और कोई हमारे रास्ते में आए तो हम छोड़ते नहीं." उन्होंने मोसिन को बुलाने की बात करते हुए कहा, "लेकर आओ उस मोहसिन को यहां पर बोलो, उसको नितेश राणे आया है, यहां पर."

उन्होंने यह साफ किया कि, "मेरे जाने के बाद यहां कुछ हुआ तो याद रखना, नितेश राणे वापस 2 घंटे में यहां आ सकता है और अबकी बार अकेले नहीं आऊंगा. यह बात ध्यान रखना."

Published at : 05 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Nitesh Rane MAHARASHTRA NEWS
