मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?

महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार (5 अक्टूबर) को 'महाराष्ट्र माझा! मराठी माझी संवाद भाषा' कार्यक्रम के दौरान ऑटो- टैक्सी ड्राइवरों से कहा कि मराठी सीखने के स्थगन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और इस अवधि का उपयोग मराठी सीखने में करना चाहिए.

मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में व्यवसाय करते समय यहां की जनता से संवाद करने के लिए मराठी भाषा सीखना केवल अपेक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि राज्य में रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित यात्री वाहन चलाने वाले गैर-मराठी भाषी चालकों को स्थगन का आधार लेकर मराठी सीखने की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. ‘महाराष्ट्र माझा! मराठी माझी संवाद भाषा!’ अभियान के दूसरे चरण में शामिल होकर सभी गैर-मराठी भाषी चालक व्यावहारिक मराठी सीखें.

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मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र में रहकर, व्यवसाय करते हुए यहां के नागरिकों से रोजमर्रा के व्यवहार में संवाद करने वाले प्रत्येक चालक को यात्रियों से आत्मविश्वास के साथ मराठी में बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था और कोंकण मराठी साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में ‘हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान’ चलाया जा रहा है.

'180 से अधिक स्थानों पर शाखाएं शुरू'

इस अभियान के पहले चरण में राज्यभर में 180 से अधिक स्थानों पर शाखाएं शुरू की गईं. करीब 1800 शिक्षकों के माध्यम से 1 लाख 65 हजार 800 से अधिक गैर-मराठी भाषी चालकों को व्यावहारिक मराठी का प्रशिक्षण दिया गया है. हालांकि, राज्य में अभी भी करीब 8 से 9 लाख गैर-मराठी भाषी चालक रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित वाहन चला रहे हैं. इसलिए शेष चालकों तक पहुंचने के लिए अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है.

सीमित समय में इतनी बड़ी संख्या में गैर-मराठी भाषी चालकों को व्यावहारिक मराठी सिखाना एक बड़ी चुनौती है. इसलिए जिन गैर-मराठी भाषी चालकों ने अभी तक मराठी भाषा नहीं सीखी है, वे तुरंत प्रशिक्षण कक्षा में अपना नाम दर्ज कराएं या ऑनलाइन माध्यम से मराठी भाषा सीखें, ऐसा आह्वान मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया है.

'मराठी सीखने में करें समय का उपयोग'

इस बीच, व्यावहारिक मराठी से संबंधित संशोधित कानून के क्रियान्वयन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ रिक्शा और टैक्सी संगठनों की मांग के बाद 18 अगस्त 2027 तक स्थगित किया है. गैर-मराठी भाषी चालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह स्थगन कानून को रद्द किए जाने के समान नहीं है. इसलिए इस अवधि का उपयोग मराठी भाषा सीखने के लिए किया जाना चाहिए.

'18 अगस्त 2027 के बाद कोई बहाना नहीं'

मंत्री सरनाईक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 18 अगस्त 2027 के बाद कानून का क्रियान्वयन शुरू होने पर कोई बहाना या आगे की समयसीमा मिल ही जाएगी, ऐसा मानकर न चलें.

'सरकार ने प्रशिक्षण के दरवाजे खोल रखे'

मंत्री ने कहा “मराठी सीखने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण के दरवाजे खुले रखे हैं. स्थगन मराठी सीखने से बचने का अवसर नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने के लिए मिली हुई समयसीमा है. इस अवधि में व्यावहारिक मराठी सीख लें. 18 अगस्त 2027 के बाद कानून लागू करते समय नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा,” ऐसी कड़ी चेतावनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी.

ये है अभियान का मकसद

महाराष्ट्र की भाषा, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के साथ-साथ यात्रियों और चालकों के बीच संवाद को अधिक सुगम बनाना इस अभियान का उद्देश्य है. इसलिए “आज मराठी सीखें, कल की कार्रवाई से बचें”, यह स्पष्ट संदेश देते हुए गैर-मराठी भाषी चालकों से अभियान के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान मंत्री सरनाईक ने किया है.

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