'फिर तो हर हाल में कार्रवाई होगी', खेसारी लाल यादव पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक

भोजपुरी स्टार और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के मुंबई मीरा रोड वाले मकान पर अवैध काम को लेकर मुंबई महानगरपालिका ने नोटिस भेजा है. वहीं इस पर महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक का बयान सामने आया है.

उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव अब एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहें है तो उन्हे पता होना चाहिए की अवैध निर्माण नहीं करना चाहिए. मंत्री ने आगे कहा कि खेसारी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं इसलिए उन्हें महानगरपालिका ने नोटिस नहीं भेजा है, उन्होंने अवैध निर्माण किया है तो फिर हर हाल में कार्रवाई होगी. अगर सब सही है तो वह अपने पेपर्स महानगरपालिका में जमा करें.