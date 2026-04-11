महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के दौरे के दौरान एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाला वाकया सामने आया. उनके हेलीकॉप्टर के पायलट से एक बड़ी चूक हो गई, जिसके चलते उसने चॉपर को निर्धारित हेलीपैड पर उतारने के बजाय सीधे कार पार्किंग क्षेत्र (Car Parking Area) में उतार दिया.

गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक पार्किंग में हेलीकॉप्टर उतरते देख मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.

महात्मा फुले जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री

जानकारी के अनुसार, मंत्री छगन भुजबल पुणे जिले की पुरंदर तालुका में स्थित खानवाड़ी गांव आ रहे थे. यहां वे महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भुजबल का हेलीकॉप्टर खानवाड़ी गांव के आसमान पर पहुंचा था.

खाली जगह देख पायलट को हुआ कन्फ्यूजन

मंत्री के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रशासन द्वारा एक अलग स्थान पर विशेष रूप से हेलीपैड तैयार किया गया था. लेकिन, जब हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था, तो पायलट को कार पार्किंग क्षेत्र में एक बड़ी खाली जगह दिखाई दी. पायलट को यह गलतफहमी हो गई कि यही वह हेलीपैड है जो लैंडिंग के लिए बनाया गया है. इसी कन्फ्यूजन (भ्रम) के चलते उसने हेलीकॉप्टर को सीधे कार पार्किंग एरिया में लैंड करा दिया.

पुलिस के बताने पर सुधारी गलती

पार्किंग में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने पायलट को उसकी इस बड़ी गलती के बारे में जानकारी दी. पुलिस द्वारा सही जगह बताए जाने के बाद, हेलीकॉप्टर को उस पार्किंग एरिया से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. इस वाकये की इलाके में दिनभर खूब चर्चा रही.