मुंबई-पुणे समेत 15 नगर निगमों में होंगी महिला मेयर, उद्धव गुट ने आरक्षण पर जताई आपत्ति

महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है. राज्य की 29 प्रमुख महानगरपालिकाओं के महापौर पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है. इस बार के आरक्षण समीकरणों ने राज्य की 15 महानगरपालिकाओं की कमान महिलाओं के हाथों में सौंप दी है. मुंबई, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसे हाई-प्रोफाइल शहरों में अब 'सामान्य महिला' वर्ग की महापौर चुनी जाएंगी.

आरक्षण का पूरा गणित: महिलाओं का दबदबा

राज्य की कुल 29 महानगरपालिकाओं में से 15 में महिला महापौर होंगी. आरक्षण की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है:

सामान्य महिला (9 शहर): मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, धुले, मालेगांव, भिवंडी-निजामपुर और नांदेड-वाघाळा.

OBC महिला (4 शहर): अकोला, चंद्रपुर, अहिल्यानगर और जळगांव.

अनुसूचित जाति महिला (2 शहर): लातूर और जालना.

इसके अतिरिक्त, ठाणे में अनुसूचित जाति, कल्याण-डोंबिवली में अनुसूचित जनजाति और कोल्हापुर में ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित किया गया है.

मुंबई मेयर पद पर राजनीतिक घमासान

आरक्षण की घोषणा होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) की नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने मुंबई महानगरपालिका के आरक्षण पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने सवाल उठाया कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के समय मुंबई महापालिका की पर्ची क्यों नहीं डाली गई? उन्होंने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया है.

दूसरी ओर, नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने इन आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत अपनाई गई है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ है.

अहम शहरों की आरक्षण स्थिति (एक नजर में)

महानगरपालिका आरक्षण श्रेणी बृहन्मुंबई सामान्य (महिला) पुणे सामान्य (महिला) नागपुर सामान्य (महिला) ठाणे अनुसूचित जाति छत्रपति संभाजीनगर सामान्य नासिक सामान्य (महिला) पिंपरी-चिंचवड सामान्य

इस आरक्षण घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों की तलाश और चुनावी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है. विशेष रूप से मुंबई और पुणे जैसे शहरों में महिला पार्षदों का कद अब राजनीति में और बढ़ने वाला है.