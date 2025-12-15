Maharashtra: किडनैप कर 5 साल की मासूम का किया रेप, फिर गला दबा ले ली जान, पुणे में फैला आक्रोश

Maharashtra Rape News: महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावल तालुक में एक चौंकाने वाली घटना घटी है. सिर्फ पांच साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. शनिवार शाम करीब छह बजे के आसपास यह बच्ची घर से अचानक लापता हो गई थी.

पहले किया रेप, फिर दबा दिया गला

मिली जानकारी के मुताबिक, रात को मां के काम से घर लौटने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी लापता है. जानकारी मिलते ही पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि घर में अक्सर अकेली रहने वाली बच्ची का फायदा उठाते हुए समीर कुमार मंडल (उम्र 30 से 35 विवाहित) नाम के आरोपी ने उसे घर के पास ही कुछ दूरी पर ले गया. वहां उसने उसके साथ रेप किया और गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने बताया. आज सुबह जांच में पूरी घटना का खुलासा हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस अमानवीय कृत्य से मावल इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है.

मालेगांव तालुका में भी बच्ची के साथ हुआ रेप

यह कोई पहला केस नहीं है. अभी हाल ही में एक और ऐसा ही रेप केस महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव से सामने आया था, यहां तीन साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना सामने आई थी. 16 नवंबर को गांव के 24 साल के विजय संजय खैरनर ने इस बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसका सिर पत्थर से कुचलकर अमानवीय तरीके से हत्या कर दी थी.

इस मामले की पुलिस जांच पूरी कर ली गई है और केवल 23 दिनों में 425 पन्नों का आरोप पत्र मालेगांव के जिला अपर सत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है. साथ ही इस मामले में आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.