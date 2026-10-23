महाराष्ट्र: दोस्त को पहले तेज रफ्तार कार से उड़ाया, फिर डंडे से चेहरा कुचलकर हत्या!

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में व्यापारिक वर्चस्व की लड़ाई और कुछ महीने पहले हुए अपमान के चलते एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. बजरंग चौक से बलिराम पाटिल चौक के बीच मुख्य सड़क पर गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने यह खूनी खेल हुआ.

मृतक युवक का नाम देवेश उर्फ बंटी चंद्रेश दीक्षित (37, निवासी एन-7) है, जबकि संदिग्ध आरोपी का नाम पवन दिलीप पाराशर (निवासी एन-7) है. हत्या के बाद आरोपी ने खुद सिडको पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. बजरंग चौक रोड पर की गई इस हत्या का वीडियो भी सामने आया है.

बचपन का दोस्त कैसे बना दुश्मन?

दोस्त की इस कदर बेरहमी से हत्या करने की असल वजह क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है. मृतक बंटी दीक्षित सिडको एन-7 इलाके में मेस (भोजनालय) चलाने के साथ-साथ अन्य व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में सक्रिय था, जबकि आरोपी पवन उसका बचपन का दोस्त था. दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे. दोनों स्थानीय होटलों और बार में सुरक्षा गार्ड (बाउंसर) मुहैया कराने का काम भी करते थे. हालांकि, बाद में बंटी और पवन के बीच व्यापारिक वर्चस्व को लेकर विवाद शुरू हो गया और उनके बीच लगातार झगड़े होने लगे.

पहले कार से उड़ाया, फिर डंडे से सिर और चेहरा कुचला

गुरुवार सुबह बंटी हमेशा की तरह जिम गया था. सुबह करीब 10:30 बजे बंटी मोपेड से घर जाने के लिए निकला, उसी समय पवन ने कार से उसका पीछा करना शुरू कर दिया. जैसे ही बंटी ने बजरंग चौक से बलिराम पाटिल चौक की ओर मोड़ लिया, पवन ने तेज रफ्तार से कार दौड़ाकर मंगेश गैस एजेंसी के सामने मुख्य सड़क पर बंटी को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर से बंटी हवा में उछलकर सड़क के बीचों-बीच गिर पड़ा, जबकि उसकी दोपहिया गाड़ी 200 फीट दूर जा गिरी.

इसके बाद अपनी कार को साइड में खड़ी कर एक डंडा लिया और सड़क पर पड़े बंटी पर आरोपी ने ताबड़तोड़ हमले कर उसका सिर और चेहरा कुचल दिया. लोगों ने जब शोर मचाया तो अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया.