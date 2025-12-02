महाराष्ट्र निकाय चुनाव: पोलिंग के बीच पकड़ी गई नकदी, BJP नेता के परिवार पर पैसे बांटने का आरोप
Maharashtra Local Body Elections: चंद्रपुर जिले की राजुरा नगरपालिका प्रभाग 4 के बीजेपी नगरसेवक पद के उम्मीदवार के पिता पर पैसे बांटने का आरोप लगा है. कई जगहों पर मतदान केंद्रों के पास नकदी पकड़ी गई.
महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में मंगलवार (2 दिसंबर) को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. राज्य की 246 नगरपालिका और 42 नगरपंचायतों के लिए मतदान जारी है. लेकिन कई जगहों पर मतदान केंद्रों के आसपास नकदी पकड़ी गई है. यह कैश कहां-कहां पकड़ी गई?
चंद्रपुर जिले की राजुरा नगरपालिका, प्रभाग 4 के बीजेपी नगरसेवक पद के उम्मीदवार अमोल चिल्लावार के पिता और बीजेपी नेता पांडुरंग चिल्लावा पर मतदान के दौरान 500-500 रुपये के नोटें मतदाताओं को बांटने का आरोप लगा है.
इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है. कांग्रेस नेता सूरज ठाकरे ने इसकी शिकायत चुनाव विभाग में की है. बताया जा रहा है कि चिल्लावार परिवार के घर के पीछे स्थित आटा चक्की के शेड से यह पैसे बांटे जा रहे थे.
माथेरान में पकड़ी गई नकदी
रायगड जिले के माथेरान नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के दौरान 5 लाख रुपये की नकदी पकड़ी गई है. पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है. युवक का कहना है कि यह होटल के पैसे हैं, लेकिन माथेरान पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच कर रही है.
अकोला जिले में पैसे बांटने का संशय
अकोला जिले के अकोट में पैसों के वितरण के संदेह पर बीजेपी और अन्य उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों में वाद-विवाद हुआ. यह वाद बढ़कर हाथापाई तक पहुंचा और पुलिस ने हस्तक्षेप किया. अकोट शहर के बस स्टैंड के पास नगर परिषद उर्दू वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र के बाहर यह घटना हुई.
विरोधी उमेदवारों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के बूथ के बाहर पैसे बांटे जा रहे थे. अकोट शहर पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. शिंदे गुट शिवसेना की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार चंचल पितांबरवाले ने आरोप लगाया कि प्रशासन के आशीर्वाद से बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे हैं.
50 हजार रुपये की नकदी जब्त
बुलढाणा के खामगांव शहर के प्रभाग 7, महेबूब नगर में मतदाताओं को पैसे बांटते समय 50 हजार रुपये की नकदी जब्त की गई. पैसे बांटने वाले तीन लोग फरार हो गए.नकदी के साथ बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण आयलाणी की डमी मतपत्रिका भी मिली है.
बूथ के पास ही पैसे बांटने का आरोप
बीड के माजलगांव शहर में मतदान के दौरान ही बूथ के पास पैसे बांटने का आरोप लगा.इस पर दो गुटों में बड़ा विवाद और मारपीट हुई.पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया.
