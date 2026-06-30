महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है. इस बीच महायुती और महाविकासअघाड़ी आमने-सामने हैं. महाविकास अघाड़ी की ओर से जे.एम अभ्यंकर को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं उद्धव ठाकरे को झटका देकर पार्टी के विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर ने महायुति के शिंदे गुट की तरफ से पर्चा दाखिल कर दिया है. इस सियासी घटनाक्रम पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शैख ने प्रतिक्रिया दी है. सचिन अहीर के शिंदे गुट में जाने पर रईस शैख ने कहा, "सचिन अहीर का पार्टी छोड़कर जाना बड़ा सेटबैक है. वे सोमवार (29 जून) तक महाविकास अघाड़ी (MVA) की मीटिंग में थे."

पैसे देकर खरीदे जा रहे हैं विधायक- रईस शैख

उन्होंने आगे कहा, "शिवसेना उद्धव ठाकरे को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों विधायक उन्हें छोड़कर जा रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि ⁠पैसे देकर विधायक खरीदे जा रहे हैं ये बात सच है. फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.

एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भरा फॉर्म

शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी सचिन अहीर ने शिवसेना में शामिल होकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे.

1 जुलाई को होगा उपसभापति के लिए चुनाव

महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति के लिए बुधवार (1 जुलाई) को चुनाव होना है. मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. महायुती और महाविकास अघाड़ी इस पद के लिए आमने-सामने नजर आ रही हैं.

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शिवसेना यूबीटी विधायक महेश सावंत ने क्या कहा?

सचिन अहिर के पाला बदलने पर शिवसेना UBT विधायक महेश सावंत ने कहा कि सचिन अहीर का जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है. ⁠उद्धव ठाकरे ने उन्हें सबकुछ दिया. अब क्यों गए ये वही बता सकते है. ⁠वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार मिला, मुझे नहीं लगता की सचिन अहीर आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव लड़ेंगे.

एकनाथ शिंदे के विधायक ने दी यह प्रतिक्रिया

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मामले पर बातचीत करते हुए कहा, "मैंने शिवसेना के स्थापना दिवस पर कहा था की जल्दी ऑपरेशन टाइगर 3 और 4 होगा. सचिन अहीर का पार्टी में स्वागत है. उनका आना ऑपरेशन 3 की शुरुआत है. जल्द ऑपरेशन टाइगर 4 भी होगा." उन्होंने कहा, "⁠उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 4 लोग बचेंगे. ⁠गौरतलब है की मुरजी पटेल ने सबसे पहले UBT के विधायकों के शिंदे गुट में आने की बात मीडिया के सामने कही थी.

महाविकास अघाड़ी ने भी उतारा उम्मीदवार

महाविकास अघाड़ी ने जे.एम अभ्यंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं अब उद्धव ठाकरे के करीबी विधान परिषद सदस्य ने पार्टी से बगावत करते हुए शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी के तौर पर अपना फॉर्म भर दिया है. सचिन अहिर के इस फैसले से उद्धव गुट में हलचल मची हुई है.

सदन में महायुति के पास मजबूत संख्याबल

बता दें कि विधान परिषद के सदन में महायुति का संख्याबल मजबूत है. ऐसे में सचिन अहिर के चुने जाने को लेकर शिवसेना आश्वस्त नजर आ रही है. यह पद समिकरणोंं के हिसाब से एकनाथ शिंदे के खाते में गया है, जिसको लेकर उम्मीदवार के नाम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था.

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