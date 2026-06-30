महाराष्ट्र विधानपरिषद के उपसभापति पद के चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी (MVA) ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है. विधानपरिषद सदस्य और शिक्षाविद् जेएम अभ्यंकर को MVA ने अपना उम्मीदवार बनाया है. इसी के साथ उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में एक और करीबी ने बड़ा झटका दे दिया है. उद्धव के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर ने इसी पद के लिए एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पर्चा भर दिया है.

उद्धव ठाकरे गुट के जेएम अभ्यंकर आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए गए हैं. वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी सचिन अहिर ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए शिंदे गुट की तरफ से उपसभापती पद के लिए नामांकन भर दिया है. सचिन अहीर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी आदित्य ठाकरे के लिए अपनी वरली सीट भी त्याग दी थी और आज वे उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ी करते दिख रहे हैं.

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एकनाथ शिंदे ने फिर चौंकाया

सचिन अहिर के पर्चा भरने के बाद एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है. सिचन अहिर के रूप में शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सरप्राइज दे दिया है. हलांकि कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे की तरफ से डॉ. नीलम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन आखिरी समय पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है.

कब होगा विधान परिषद के उपसभापति के लिए चुनाव

महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए बुधवार (1 जुलाई) को चुनाव होगा. इसके लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार (30 जून) को पूरी की जाएगी. विधान परिषद के सदस्य राम शिंदे की तरफ से यह ऐलान किया गया है. विधान परिषद में खाली इस पद को भरने के लिए सभी प्रक्रियाएं मंगलवार (30 जून) को पूरी की जाएंगी.

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