Maharashtra: आयकर अधिकारी पिता को बेटे ने बहस के बाद उतारा मौत के घाट, घोंपा चाकू

Latur Crime News: महाराष्ट्र के लातूर जिले के खोपेगांव शिवारा से एक चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें पिता की उनके ही संतान ने हत्या कर दी. मृतक पिता आयकर विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और अपने पेशे में जाने माने थे. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना पारिवारिक विवाद का परिणाम है.

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पिता और बेटे के बीच कुछ पारिवारिक कारणों को लेकर बहस हुई. यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया और गुस्से में बेटे ने चाकू उठाकर अपने पिता पर हमला कर दिया. हमले के दौरान पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

इस घटना की खबर जैसे ही खोपेगांव शिवारा में फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग और पड़ोसी इस दर्दनाक घटना को सुनकर स्तब्ध रह गए. पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी.

आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया

लातूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हत्या में किसी और का हाथ तो नहीं था. अधिकारियों ने यह भी कहा कि मामले की छानबीन के लिए सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. हादसे को लेकर इलाके में चिंता और शोक का माहौल है.

