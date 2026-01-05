Nashik Leopard Attack News: महाराष्ट्र में तेंदुओं का शहरों और गांवों की ओर आना अब एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है. यह मुद्दा नागपुर के शीतकालीन सत्र में भी उठा था. वन मंत्री गणेश नाईक ने पहले ही बताया था कि पुणे जिले समेत कई इलाकों में तेंदुओं की संख्या ज्यादा है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. बावजूद इसके, ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए का डर अब भी बना हुआ है.

सिन्नर तालुका में दर्दनाक घटना

नाशिक जिले के सिन्नर तालुका के शिवडी गांव में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां खेत में काम करने गए गोरख जाधव नाम के युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया. यह घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे की बताई जा रही है. गोरख खेत में स्थित कुएं के पास बैठकर खाना खा रहा था, तभी अचानक तेंदुआ वहां आ गया और उस पर झपट पड़ा.

हमले से घबराए गोरख ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह खेत के कुएं में गिर गया. हैरानी की बात यह रही कि उसका पीछा करते हुए तेंदुआ भी कुएं में कूद गया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत वन विभाग व पुलिस को सूचना दी गई.

रेस्क्यू में आई दिक्कतें

तेंदुआ कुएं में मौजूद होने के कारण गोरख को बाहर निकालने में काफी परेशानी आई. बाद में वन विभाग ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया. इसके बाद गोताखोरों की मदद से कुएं के तल में गोरख की तलाश की गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शव को बाहर निकालते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया.

युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को बाहर निकालने का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझाकर स्थिति को शांत किया. बताया जा रहा है कि तेंदुआ करीब 2 से 3 घंटे तक पानी में रहने के कारण दम तोड़ चुका था.

पहले भी कर चुका था हमला

जानकारी के मुताबिक, इसी तेंदुए ने कुछ समय पहले एक अन्य नागरिक पर भी हमला किया था, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण तेंदुए के खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं.